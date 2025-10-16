Мишени для "Томагавков", и это не НПЗ: какие удары станут особенно болезненными для РФ, — эксперты (карта)

Соединенные Штаты Америки в пятницу 17 октября могут предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк", которые летят на дозвуковых скоростях и предоставят новые возможности для нанесения ущерба Российской Федерации. Благодаря новому оружию украинские Вооруженные силы будут доставать не только нефтеперерабатывающие заводы, но и, например, авиабазу "Оленья" в далеком Мурманске, пояснили аналитики.

Ракеты "Томагавк" Украины будут угрожать энергетическим и инфраструктурным стратегическим объектам РФ, говорится в статье медиа The Hill. Кроме того, особый интерес вызывают военные цели, которые ранее были труднодостижимыми, а теперь от ударов по ним у Москвы начнет "болеть голова", отметили эксперты.

The Hill привело оценки военного аналитика Эмиля Кастехельми из финского исследовательского центра Black Bird Group. Согласно его прогнозу, существует "огромное количество" мишеней. Среди прочего, могут продолжить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но есть и другие объекты.

По каким целям в РФ могут ударить "Томагавки" Украины:

российские командные элементы;

станции радиоэлектронной борьбы;

авиабазы;

логистические центры;

другие места, которые "станут новой головной болью для Москвы".

Более конкретные мишени назвал соучредитель Института Снейк-Айленда Владислав Соболевский. По его мнению, интерес у "Томагавков" вызовут два "ныне недосягаемых объекта":

военно-морская база в Новороссийске (около 500 км от Украины);

авиабаза "Оленья" в Мурманской области (около 2 тыс. км).

По мнению аналитиков, ракеты "Томагавк" дадут Украине дополнительные рычаги влияния для того, чтобы склонить РФ к переговорам и остановке войны. Впрочем, россияне могут адаптироваться к новым угрозам. Вместе с тем, ВС РФ не совсем удачно отбиваются от дронов, и это говорит о том, что трудности все же будут.

"Это может предложить большее количество военных, а следовательно, дать им дополнительные рычаги влияния и возможности для атак на российские энергетические объекты, такие как нефтеперерабатывающие заводы. Это, пожалуй, самый большой рычаг влияния Украины, чтобы заставить россиян вести переговоры", — привело The Hill слова представителя Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана.

Ракеты Томагавк — куда достанет новое оружие ВСУ

Отметим, аналитики института изучения войны 15 октября опубликовали карту вероятных целей для "Томагавков" ВСУ. Аналитики выделили на карте три зоны — в зависимости от дальности различных типов ракет, которые есть у США и которые предоставили или могут предоставить Украине.

На инфографике Фокуса видим, что первая зона — это досягаемость ракет HIMARS, то есть 300 км: это около 14-15 объектов, расположенных в Брянской, Курской, Белгородской областях РФ. Вторая зона — досягаемость "Томагавков" на 1 600 км: есть около 50 военных баз ВС РФ. Третья зона достигает Уральских гор и границы Казахстана — это 2 500 км: есть восемь военных баз, из них несколько — на Кольском полуострове, откуда взлетают самолеты для ударов по Украине.

Ракеты Томагавк — зона поражения и цели для нового оружия ВСУ Фото: Фокус

Тем временем ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома объявил, что может предоставить ВСУ ракеты "Томагавк", если к его предложениям мира не прислушается президент РФ Владимир Путин.

