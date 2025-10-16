Мішені для "Томагавків", і це не НПЗ: які удари стануть особливо болючими для РФ, — експерти (карта)

Сполучені Штати Америки у п'ятницю 17 жовтня можуть надати Україні крилаті ракети "Томагавк", які летять на дозвукових швидкостях й нададуть нові можливості для завдання шкоди Російській Федерації. Завдяки новій зброї українські Збройні сили діставатимуть не лише нафтопереробні заводи, а й, наприклад, авіабазу "Олєнья" у далекому Мурманську, пояснили аналітики.

Ракети "Томагавк" України загрожуватимуть енергетичним та інфраструктурним стратегічним об'єктам РФ, ідеться у статті медіа The Hill. Крім того, особливу цікавість викликають військові цілі, які раніше були складносяжними, а тепер від ударів по них у Москви почне "боліти голова", зауважили експерти.

The Hill навело оцінки військового аналітика Еміля Кастехельмі з фінського дослідницького центру Black Bird Group. Згідно з його прогнозом, існує "величезна кількість" мішеней. Серед іншого, можуть продовжити удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), але є й інші об'єкти.

По яких цілях у РФ можуть вдарити "Томагавки" України:

російські командні елементи;

станції радіоелектронної боротьби;

авіабази;

логістичні центри;

інші місця, які "стануть новим головним болем для Москви".

Більш конкретні мішені назвав співзасновник Інституту Снейк-Айленда Владислав Соболевський. На його думку, інтерес у "Томагавків" викличуть дві "нині недосяжні об'єкти":

військово-морська база в Новоросійську (близько 500 км від України);

авіабаза "Олєнья" в Мурманській області (близько 2 тис. км).

На думку аналітиків, ракети "Томагавк" дадуть Україні додаткові важелі впливу для того, щоб схилити РФ до переговорів та зупинки війни. Втім, росіяни можуть адаптуватись для нових загроз. Разом з тим, ЗС РФ не зовсім вдало відбиваються від дронів, і це говорить про те, що труднощі все ж будуть.

"Це може запропонувати більшу кількість військових, а отже, дати їм додаткові важелі впливу та можливості для атак на російські енергетичні об'єкти, такі як нафтопереробні заводи. Це, мабуть, найбільший важіль впливу України, щоб змусити росіян вести переговори", – навело The Hill слова представника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марка Кансіана.

Ракети Томагавк — куди дістане нова зброя ЗСУ

Зазначимо, аналітики інституту вивчення війни 15 жовтня опублікували карту ймовірних цілей для "Томагавків" ЗСУ. Аналітики виділили на карті три зони —залежно від дальності різних типів ракет, які є у США і які надали чи можуть надати Україні.

На інфографіці Фокуса бачимо, що перша зона — це досяжність ракет HIMARS, тобто 300 км: це близько 14-15 об'єктів, розташованих у Брянській, Курській, Бєлгородській областях РФ. Друга зона — досяжність "Томагавків" на 1 600 км: є близько 50 військових баз ЗС РФ. Третя зона досягає Уральських гір та кордону Казахстану — це 2 500 км: є вісім військових баз, з них кілька — на Кольському півострові, звідки злітають літаки для ударів по Україні.

Ракети Томагавк - зона ураження та цілі для нової зброї ЗСУ Фото: Фокус

Тим часом очікується зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому оголосив, що може надати ЗСУ ракети "Томагавк", якщо до його пропозицій миру не прислухається президент РФ Володимир Путін.

Нагадуємо, 7 жовтня воєнний експерт Олексій Гетьман пояснив, які стратегічні об'єкти РФ можуть потрапити під удар ракет "Томагавк".