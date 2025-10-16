Ракета летіла 5 хвилин: "Флеш" розкрив деталі удару ЗС РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
Удар ЗС РФ двома балістичними ракетами по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, здійснений 16 жовтня вранці, обернувся втратами серед особового складу. Кількість постраждалих поки що не озвучується.
Атаку здійснено по одній із непомітних частин розосередженого полігону в Кіровоградській області, розповів фахівець у сфері комунікацій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За його словами, жодних дронів-розвідників до удару помічено не було, знайти місце було складно, а тому, очевидно, мав місце витік інформації.
"Із тисяч місць, де живуть військові, вдарили саме в це. Ракета летіла 5 хвилин, була тривога, був час, були укриття. Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи не відомо, куди стріляють росіяни, запорука вашого життя і здоров'я — це переміщення в укриття за сигналом тривоги", — написав він.
Бескрестнов наголосив, що хоч би як далеко в тилу не перебувала навчальна частина, і хоч би як не хотілося спати о 6-й годині ранку, не можна ігнорувати тривогу і треба бігти в укриття.
"Ну і поменше фоточок, тік-току і балаканини про те, де ви проходите службу", — додав експерт.
В оперативному командуванні "Південь" після повідомлення про удар наразі поки що більше не коментували того, що трапилося, як і в Генштабі ЗСУ, а також у Сухопутних військах. Немає ще і реакції президента України Володимира Зеленського.
Раніше повідомлялося, що Військова служба правопорядку проводить службове розслідування за фактом атаки балістикою по навчальному підрозділу.
Нагадаємо, 1 березня 2025 року ЗС РФ завдали удару касетною ракетою "Іскандер-М" по навчальному полігону поблизу Дніпра, розташованому за 100 км від лінії фронту. Атака сталася під час шикування особового складу, що призвело до значних втрат.
