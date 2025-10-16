Ракета летела 5 минут: "Флэш" раскрыл детали удара ВС РФ по учебному подразделению ВСУ

Удар ВС РФ двумя баллистическими ракетами по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, осуществленный 16 октября утром, обернулся потерями среди личного состава. Количество пострадавших пока не озвучивается.

Атака совершена по одной из незаметных частей рассредоточенного полигона в Кировоградской области, рассказал специалист в сфере коммуникаций Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, никаких дронов-разведчиков до удара замечено не было, найти место было сложно, а поэтому, очевидно, имела место утечка информации.

"Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это. Ракета летела 5 минут, была тревога, было время, были укрытия. Это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне, залог вашей жизни и здоровья – это перемещение в укрытие по сигналу тревоги", – написал он.

Бескрестнов подчеркнул, что как бы далеко в тылу не находилась учебная часть, и как не хотелось бы спать в 6 часов утра, нельзя игнорировать тревогу и надо бежать в укрытия.

"Ну и поменьше фоточек, тик-тока и болтовни о том, где вы проходите службу", – добавил эксперт.

В оперативном командовании "Юг" после сообщения об ударе на данный момент пока что больше не комментировали случившееся, как и в Генштабе ВСУ, а также в Сухопутных войсках. Нет еще и реакции президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту атаки баллистикой по учебному подразделению.

Напомним, 1 марта 2025 года ВС РФ нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по учебному полигону вблизи Днепра, расположенному в 100 км от линии фронта. Атака произошла во время построения личного состава, что привело к значительным потерям.

