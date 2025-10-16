На Запоріжжі ліквідований російський пропагандист Іван Зуєв: його колега важко поранений (фото)

Військовий кореспондент окупантів Іван Зуєв загинув у Запорізькій області України від удару дрона. Інший російський військкор, Юрій Войткевич, дістав важкі поранення.

Про смерть російського військкора Івана Зуєва розповіло 16 жовтня російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости". Повідомляється, що пропагандист загинув під час виконання службового завдання.

Російські ЗМІ стверджують, що їхній колега зазнав удару українського безпілотника.

Військкор окупантів Іван Зуєв загинув від удара дроном Фото: Telegram

Що відомо про Івана Зуєва

Іван Зуєв кілька років працював у "РИА Новости", неодноразово отримував відомчі та державні нагороди. В березні йому оголосив подяку російський президент Володимир Путін.

Інший відомий російський пропагандист, генеральний директор міжнародної медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов сказав, що Зуєв "загинув смертю хоробрих під час виконання редакційного завдання в результаті атаки дрона ЗСУ".

Юрій Войткевич, який внаслідок атаки безпілотника дістав поранення, також тривалий час працює військкором у "РИА Новости" та був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" другого ступеня.

Нагадаємо, видання Politico 13 жовтня писало, що втрати РФ перевищують здобутки на фронті. За даними журналістів, за перші вісім місяців 2025 року окупаційна армія втратила понад 281 тисячу солдатів загиблими, пораненими та полоненими.

9 жовтня у Росії розбився МіГ-31, який може бути носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". В Міністерстві оборони Росії заявили, що екіпаж встиг катапультуватися.