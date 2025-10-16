На Запорожье ликвидирован российский пропагандист Иван Зуев: его коллега тяжело ранен (фото)

Военный корреспондент оккупантов Иван Зуев погиб в Запорожской области Украины от удара дрона. Другой российский военкор, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.

Related video

О смерти российского военкора Ивана Зуева рассказало 16 октября российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости". Сообщается, что пропагандист погиб во время выполнения служебного задания.

Российские СМИ утверждают, что их коллега подвергся удару украинского беспилотника.

Военкор оккупантов Иван Зуев погиб от удара дроном Фото: Telegram

Что известно об Иване Зуеве

Иван Зуев несколько лет работал в "РИА Новости", неоднократно получал ведомственные и государственные награды. В марте ему объявил благодарность российский президент Владимир Путин.

Другой известный российский пропагандист, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что Зуев "погиб смертью храбрых во время выполнения редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ".

Юрий Войткевич, который в результате атаки беспилотника получил ранение, также долгое время работает военкором в "РИА Новости" и был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Напомним, издание Politico 13 октября писало, что потери РФ превышают достижения на фронте. По данным журналистов, за первые восемь месяцев 2025 года оккупационная армия потеряла более 281 тысячи солдат погибшими, ранеными и пленными.

9 октября в России разбился МиГ-31, который может быть носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В Министерстве обороны России заявили, что экипаж успел катапультироваться.