Боєприпас LRMP для М777 пройшов випробування: снаряд показав феноменальну дальність

Американська компанія General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) оголосила про успішні випробування свого нового боєприпасу Long Range Maneuvering Projectile (LRMP) на полігоні Yuma Proving Ground. Інноваційний снаряд покликаний завдавати ударів на вражаючій відстані — до 120 км.

Під час випробувальних пусків з гаубиці M777 було відпрацьовано ключові етапи польоту: від'єднання, стабілізацію, розкриття крила і контрольований політ по траєкторії. Про це 16 жовтняповідомили розробники GA-EMS, однак із запізненням, оскільки самі випробування відбулися в серпні.

Боєприпас LRMP: що відомо

Long Range Maneuvering Projectile — це модернізований 155-мм боєприпас з аеродинамічними керуючими поверхнями, що розгортаються, і бортовою системою наведення, який здатний активно маневрувати в польоті та вражати цілі на відстанях, куди звичайні снаряди дотягуються насилу. Під час пострілу з використанням порохових зарядів M231, снаряд підіймається на велику висоту, а потім маневрує під час заходу на ціль, випускаючи крила.

За оцінками GA-EMS, експериментальні польоти відповідали прогнозним моделям і дали змогу зібрати телеметрію для підготовки наступних демонстрацій на істотно збільшених дальностях. Компанія зазначає, що система зберігає працездатність і за погіршення або відсутності GPS-сигналу.

"Цей важливий етап відображає наше прагнення постачати революційні технології для високоточної артилерії. Оскільки США стикаються зі зростаючими загрозами з боку суперників, LRMP доводить свою здатність працювати в екстремальних умовах і змінювати характер далекобійної вогневої потужності", — заявив президент GA-EMS Скотт Форні.

Аналітики з Defense Express у зв'язку з цим вказують, що розвиток далекобійних боєприпасів дає змогу знизити залежність дальності стрільби від збільшення довжини стовбура (переходу до 58 калібрів), що на практиці обмежено ресурсом стовбура. Тому в США роблять ставку на "розумні" снаряди. Це також відкриває перспективу досягнення надвисоких дальностей на відносно легких установках, включно з M777 зі стволом 39 калібрів.

"На тлі реального досвіду використання керованих снарядів Excalibur і далекобійних GLSDB в Україні, коли вони показали свою вразливість до РЕБ, це має велике значення", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, перші випробування нового боєприпасу LRMP відбулися 2024 року. Тоді західні оглядачі писали, що General Atomics вже готується до серійного виробництва снарядів і заявляє про можливість випуску до 100 000 одиниць на місяць, щоб задовольнити зростаючий попит на високоточні артилерійські боєприпаси.