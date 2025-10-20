Боеприпас LRMP для М777 прошел испытания: снаряд показал феноменальную дальность

Американская компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) объявила об успешных испытаниях своего нового боеприпаса Long Range Maneuvering Projectile (LRMP) на полигоне Yuma Proving Ground. Инновационный снаряд призван наносить удары на впечатляющем расстоянии — до 120 км.

Во время испытательных пусков с гаубицы M777 были отработаны ключевые этапы полета: отсоединение, стабилизацию, раскрытие крыла и контролируемый полет по траектории. Об этом 16 октября сообщили разработчики GA-EMS, однако с опозданием, так как сами испытания прошли в августе.

Боеприпас LRMP: что известно

Long Range Maneuvering Projectile — это модернизированный 155-мм боеприпас с разворачивающимися аэродинамическими управляющими поверхностями и бортовой системой наведения, который способен активно маневрировать в полете и поражать цели на расстояниях, куда обычные снаряды дотягиваются с трудом. При выстреле с использованием пороховых зарядов M231, снаряд поднимается на большую высоту, а затем маневрирует при заходе на цель, выпуская крылья.

По оценкам GA-EMS, экспериментальные полеты соответствовали прогнозным моделям и позволили собрать телеметрию для подготовки следующих демонстраций на существенно увеличенных дальностях. Компания отмечает, что система сохраняет работоспособность и при ухудшении или отсутствии GPS-сигнала.

"Этот важный этап отражает наше стремление поставлять революционные технологии для высокоточной артиллерии. Поскольку США сталкиваются с растущими угрозами со стороны соперников LRMP доказывает свою способность работать в экстремальных условиях и изменять характер дальнобойной огневой мощи", — заявил президент GA-EMS Скотт Форни.

Аналитики из Defense Express в этой связи указывают, что развитие дальнобойных боеприпасов позволяет снизить зависимость дальности стрельбы от увеличения длины ствола (перехода к 58 калибрам), что на практике ограничено ресурсом ствола. Поэтому в США делают ставку на "умные" снаряды. Это также открывает перспективу достижения сверхвысоких дальностей на относительно легких установках, включая M777 со стволом 39 калибров.

"На фоне реального опыта использования управляемых снарядов Excalibur и дальнобойных GLSDB в Украине, когда они показали свою уязвимость к РЭБ, это имеет большое значение", — подчеркнули аналитики.

Напомним, первые испытание нового боеприпаса LRMP прошли в 2024 году. Тогда западные обозреватели писали, что General Atomics уже готовится к серийному производству снарядов и заявляет о возможности выпуска до 100 000 единиц в месяц, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоточные артиллерийские боеприпасы.