У НГУ попередили про FPV-дрони над Києвом: за три місяці може стати нормою

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 13-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України "Хартія" Ігор Райков каже, що оборону столиці України треба посилити, адже скоро доведеться захищатись не тільки від "Шахедів", а й FPV-дронів.

Райков закликав нарощувати кількість і розосередження засобів ППО у столиці, щоб мати змогу швидко реагувати на різні типи безпілотників. Про це командир взводу безпілотних авіаційних комплексів повідомив "Новини.LIVE" 20 жовтня.

Райков нагадав про ролик із Краматорська, де дрон на оптоволоконному управлінні пролітає вулицями. Він впевнений, що це сигнал до негайного посилення оборони столиці.

"Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. Сьогодні це випадковість, а за три місяці це може стати нормою", — зазначив Райков.

Командир підрозділу наголосив, що Києву потрібно вчитися захищатися не тільки проти російських "Шахедів" та "Гербер". Він підкреслив необхідність багатошарової системи захисту, здатної перехоплювати FPV-дрони вже сьогодні, щоб завтра не опинитись в "кілл-зоні".

"Києву потрібно нарощувати сили ППО і прагнути збивати хоча б 50% тих "Шахедів", які зараз летять на місто", — наголосив Райков.

Паралельно з цим, за словами Райкова, хоч дрон на оптоволокні ніколи не залетить у Київ — дрони майбутнього зможуть долати до 100 кілометрів і росіяни зможуть запускати їх навіть із території Білорусі. Він підкреслив, що вже зараз столиця потребує значного посилення системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що Україна готує контракт на поставку 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які Україна отримуватиме протягом кількох років.

А відомий український телеведучий Дмитро Комаров, автор популярного проєкту "Світ навиворіт", розповів про унікальні зйомки нового сезону, присвяченого українській протиповітряній обороні.