В НГУ предупредили о FPV-дронах над Киевом: через три месяца может стать нормой

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов 13-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины "Хартия" Игорь Райков говорит, что оборону столицы Украины надо усилить, ведь скоро придется защищаться не только от "Шахедов", но и FPV-дронов.

Райков призвал наращивать количество и рассредоточение средств ПВО в столице, чтобы иметь возможность быстро реагировать на различные типы беспилотников. Об этом командир взвода беспилотных авиационных комплексов сообщил "Новости.LIVE" 20 октября.

Райков напомнил о ролике из Краматорска, где дрон на оптоволоконном управлении пролетает по улицам. Он уверен, что это сигнал к немедленному усилению обороны столицы.

"Я уверен, что всем стоит увидеть то видео из Краматорска, где дрон на оптоволокне летает по улицам. Сегодня это случайность, а через три месяца это может стать нормой", — отметил Райков.

Командир подразделения отметил, что Киеву нужно учиться защищаться не только против российских "Шахедов" и "Гербер". Он подчеркнул необходимость многослойной системы защиты, способной перехватывать FPV-дроны уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в "килл-зоне".

"Киеву нужно наращивать силы ПВО и стремиться сбивать хотя бы 50% тех "Шахедов", которые сейчас летят на город", — подчеркнул Райков.

Параллельно с этим, по словам Райкова, хоть дрон на оптоволокне никогда не залетит в Киев — дроны будущего смогут преодолевать до 100 километров и россияне смогут запускать их даже с территории Беларуси. Он подчеркнул, что уже сейчас столица нуждается в значительном усилении системы противовоздушной обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Украина готовит контракт на поставку 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Украина будет получать в течение нескольких лет.

А известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, автор популярного проекта "Мир наизнанку", рассказал об уникальных съемках нового сезона, посвященного украинской противовоздушной обороне.