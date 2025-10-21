Есмінець Франції вперше в історії збив КАБ: як відпрацювала система ППО PAAMS (відео)

Під час недавніх навчань Horizon-есмінець французького флоту Forbin перехопив керовану авіабомбу AASM Hammer ракетою Aster 30. Перехоплення виконано в автоматичному режимі бортовою системою ППО, що стало першим задокументованим випадком, коли корабель уразив у повітрі авіабомбу такого типу.

Під час тренування з метою моделювання високоінтенсивної загрози винищувач Rafale випустив авіабомбу AASM Hammer по цілі, яка імітувала операцію десантного корабля Mistral. А система ППО PAAMS без участі людини автоматично виявила, ідентифікувала, відстежила ціль і запустила ракету для перехоплення. Про це повідомляє портал Naval News.

Під час тренувальної місії було встановлено можливості ракети Aster 30, а також усієї системи PAAMS, що стане поштовхом для подальшого розвитку французького флоту.

Система ППО кораблів Франції

PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) — інтегрована корабельна система ППО, встановлена на есмінцях типу Horizon (включно з Forbin), що об'єднує багатофункціональну РЛС Herakles і пускові установки Sylver, що керує вертикальним пуском ракет сімейства Aster.

Відео дня

Що стосується самих перехоплювачів, то це досить швидкісна високоточна зброя. Ракета має такі параметри:

Довжина: 4,9 м

Діаметр корпусу: 180 мм

Стартова маса: 450 кг

Маса бойової частини: 15-20 кг (осколково-фугасна, спрямованої дії)

Тип двигуна: твердопаливний ракетний двигун

Максимальна швидкість: до Mach 4,5 (5 500 км/год)

Дальність ураження: до 120 км (для модифікації Aster 30 Block 1)

Дальність ураження в модифікації B1NT: понад 150 км, з можливістю протиракетного перехоплення

Висота ураження цілей: до 20 км

Таким чином система PAAMS довела свою ефективність проти сучасних керованих авіаційних боєприпасів, які, до слова, широко застосовуються українськими збройними силами.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ застосовують AASM Hammer проти російських військ, завдаючи високоточних ударів з повітря. У травні винищувач МіГ-29 атакував будинок у прикордонному селі Козинка Бєлгородської області, де перебували російські військові.

А місяцем раніше український "МіГ" завдав точкового авіаудару AASM Hammer по ротному командному пункту і будівлі з особовим складом російської армії в Херсонській області.