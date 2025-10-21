Эсминец Франции впервые в истории сбил КАБ: как отработала система ПВО PAAMS (видео)

Во время недавних учений Horizon-эсминец французского флота Forbin перехватил управляемую авиабомбу AASM Hammer ракетой Aster 30. Перехват выполнен в автоматическом режиме бортовой системы ПВО, что стало первым задокументированным случаем, когда корабль поразил в воздухе авиабомбу такого типа.

Во время тренировки с целью моделирования высокоинтенсивной угрозы истребитель Rafale выпустил авиабомбу AASM Hammer по цели, которая имитировала операцию десантного корабля Mistral. А система ПВО PAAMS без участия человека автоматически обнаружила, идентифицировала, отследила цель и запустила ракету для перехвата. Об этом сообщает портал Naval News.

В ходе тренировочной миссии были установлены возможности ракеты Aster 30, а также всей системы PAAMS, что станет толчком для дальнейшего развития французского флота.

Система ПВО кораблей Франции

PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) — интегрированная корабельная система ПВО, установленная на эсминцах типа Horizon (включая Forbin), объединяющая многофункциональную РЛС Herakles и пусковые установки Sylver, управляющая вертикальным пуском ракет семейства Aster.

Відео дня

Что касается самих перехватчиков, то это достаточно скоростное высокоточное оружие. Ракета обладает следующими параметрами:

Длина: 4,9 м

Диаметр корпуса: 180 мм

Стартовая масса: 450 кг

Масса боевой части: 15–20 кг (осколочно-фугасная, направленного действия)

Тип двигателя: твердотопливный ракетный двигатель

Максимальная скорость: до Mach 4,5 (5 500 км/ч)

Дальность поражения: до 120 км (для модификации Aster 30 Block 1)

Дальность поражения в модификации B1NT: более 150 км, с возможностью противоракетного перехвата

Высота поражения целей: до 20 км

Таким образом система PAAMS доказала свою эффективность против современных управляемых авиационных боеприпасов, которые, к слову, широко применяются украинскими вооруженными силами.

Напомним, Воздушные силы ВСУ применяют AASM Hammer против российских войск, нанося высокоточные удары с воздуха. В мае истребитель МиГ-29 атаковал дом в приграничном селе Козинка Белгородской области, где находились российские военные.

А месяцем ранее украинский “МиГ” нанес точечный авиаудар AASM Hammer по ротному командному пункту и зданию с личным составом российской армии в Херсонской области.