ЄС та Україна розробляють мирний план з 12 пунктів: в Bloomberg розповіли, що він містить

Європейські країни розробляють з Україною мирний план, який складається з 12 пунктів та покликаний завершити російсько-українську війну.

Виконання цього плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктовою пропозицією щодо припинення війни Росії на поточних лініях фронту, відкидаючи нові вимоги Володимира Путіна до США про те, щоб Київ віддав територію в обмін на мирну угоду", — йдеться у матеріалі.

Згідно з планом, після того, як Росія погодиться на припинення вогню та разом з Україною зобов'яжеться припинити територіальні завоювання та наступи військ, повинно відбутись повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими.

Також у плані передбачено, що Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових збитків та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії будуть поступово скасовані, проте близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку РФ будуть повернуті тільки після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у післявоєнну відбудову України.

Якщо ж Росія знову нападе на Україну, то санкції будуть відновлені.

В тексті плану хочуть передбачити те, що Москва і Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими.

Журналісти підкреслили, що деталі мирного плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися.

"Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 18 жовтня Велика Британія запропонувала розробити мирну угоду для України за прикладом Гази.

20 жовтня Володимир Зеленський пояснив, чому мирні переговори в Будапешті — погана ідея.