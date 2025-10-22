ЕС и Украина разрабатывают мирный план из 12 пунктов: в Bloomberg рассказали, что он содержит
Европейские страны разрабатывают с Украиной мирный план, который состоит из 12 пунктов и призван завершить российско-украинскую войну.
Выполнение этого плана будет контролировать мирный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Европейские страны сотрудничают с Украиной над 12-пунктовым предложением о прекращении войны России на текущих линиях фронта, отвергая новые требования Владимира Путина к США о том, чтобы Киев отдал территорию в обмен на мирное соглашение", — говорится в материале.
Согласно плану, после того, как Россия согласится на прекращение огня и вместе с Украиной обязуется прекратить территориальные завоевания и наступления войск, должно состояться возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.
Также в плане предусмотрено, что Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление военных убытков и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.
Санкции против России будут постепенно отменены, однако около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка РФ будут возвращены только после того, как Москва согласится сделать свой вклад в послевоенное восстановление Украины.
Если же Россия снова нападет на Украину, то санкции будут восстановлены.
В тексте плана хотят предусмотреть то, что Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.
Журналисты подчеркнули, что детали мирного плана еще дорабатываются и могут измениться.
"Любое предложение также потребует одобрения Вашингтона", — подчеркнули авторы материала.
Напомним, 18 октября Великобритания предложила разработать мирное соглашение для Украины по примеру Газы.
20 октября Владимир Зеленский объяснил, почему мирные переговоры в Будапеште — плохая идея.