У США списують старі БТР M113: чи можуть вони потрапити в Україну з ініціативи PURL

Армія Сполучених Штатів Америки отримала понад 500 гусеничних бронетранспортерів AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), які поступово замінюють застарілі бронетранспортери M113. Ці машини потенційно можуть бути передані Збройним силам України в рамках програми PURL — ініціативи зі зміцнення обороноздатності України.

За даними компанії-виробника BAE Systems, загалом американська армія планує закупити 2 907 одиниць AMPV у різних модифікаціях — транспортній, командній, мінометній, медичній та евакуаційній. Про це повідомили на британському порталі NexDef International.

На думку оглядачів Defense Express, постачання такої кількості бронемашин закриє майже шосту частину потреби американської армії.

Аналітики зазначили, що хоча серійне виробництво AMPV ведеться з 2018 року, перше постачання у війська відбулося лише восени 2022 року. А до березня 2023 року армія отримала вже бригадний комплект, після чого почався перехід до повномасштабного виробництва. На сьогодні темп випуску становить близько 131 бронемашини на рік.

Відео дня

Заміна M113, що стоять на озброєнні з 1960-х років, виглядає логічним кроком. Попри свою надійність, алюмінієве бронювання цих БТР уже не відповідає сучасним вимогам.

Зі зростанням поставок AMPV звільняється значна кількість старої техніки, яка може бути направлена до Національної гвардії США, на зберігання або ж — в Україну. Останній варіант виглядає найвигіднішим з огляду на постійний дефіцит бронетехніки в Силах оборони.

Поки Вашингтон не оголошує про нові пакети військової допомоги, можливою альтернативою може стати закупівля "зайвих" M113 у рамках ініціативи PURL, якщо таку схему буде погоджено. Однак залишається питання: наскільки раціонально витрачати кошти на старі БТР, коли Україна також потребує сучасних систем ППО і ПРО, таких як Patriot.

Нагадаємо, 2024 року компанія BAE Systems продемонструвала прототип перспективної багатоцільової броньованої машини (AMPV), оснащеної пакетом обладнання для зовнішніх місій. Бронемашина сумісна з більш ніж 30 турельними системами, включно з пілотними і безпілотними модулями.

БТР М113 беруть активну участь у бойових діях в Україні. В одному з епізодів ця бронемашина допомогла вивезти під шквальним вогнем росіян 11 бійців Сил оборони.