В США списывают старые БТР M113: могут ли они попасть в Украину по инициативе PURL

Армия Соединённых Штатов Америки получила более 500 гусеничных бронетранспортеров AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), которые постепенно заменяют устаревшие бронетранспортеры M113. Эти машины потенциально могут быть переданы Вооруженным силам Украины в рамках программы PURL — инициативы по укреплению обороноспособности Украины.

По данным компании-производителя BAE Systems, всего американская армия планирует закупить 2 907 единиц AMPV в различных модификациях — транспортной, командной, минометной, медицинской и эвакуационной. Об этом сообщили на британском портале NexDef International.

По мнению обозревателей Defense Express, поставки такого количества бронемашин закроет почти шестую часть потребности американской армии.

Аналитики отметили, что хотя серийное производство AMPV ведется с 2018 года, первая поставка в войска состоялась лишь осенью 2022 года. А к марту 2023 года армия получила уже бригадный комплект, после чего начался переход к полномасштабному производству. На сегодняшний день темп выпуска составляет около 131 бронемашины в год.

Замена M113, стоящих на вооружении с 1960-х годов, выглядит логичным шагом. Несмотря на свою надежность, алюминиевое бронирование этих БТР уже не соответствует современным требованиям.

С ростом поставок AMPV освобождается значительное количество старой техники, которая может быть направлена в Национальную гвардию США, на хранение или же — в Украину. Последний вариант выглядит наиболее выгодным, учитывая постоянный дефицит бронетехники в Силах обороны.

Пока Вашингтон не объявляет о новых пакетах военной помощи, возможной альтернативой может стать закупка "лишних" M113 в рамках инициативы PURL, если такая схема будет согласована. Однако остается вопрос: насколько рационально расходовать средства на старые БТР, когда Украина также нуждается в современных системах ПВО и ПРО, таких как Patriot.

Напомним, в 2024 компания BAE Systems продемонстрировала прототип перспективной многоцелевой бронированной машины (AMPV), оснащенной пакетом оборудования для внешних миссий. Бронемашина совместима с более чем 30 турельными системами, включая пилотные и беспилотные модули.

БТР М113 принимают активное участие в боевых действия в Украине. В одном из эпизодов эта бронемашина помогла вывезти под шквальным огнем россиян 11 бойцов Сил обороны.