РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс", деталі (відео)

У РФ сьогодні відбулися навчання стратегічних ядерних сил. Було залучено їхню наземну, морську та авіаційну складову. Російський президент Володимир Путін спостерігав за тим, що відбувається, зокрема й за пуском ракети "Ярс", яка здатна нести ядерний заряд.

У мережі з'явилося відео запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Відео опублікував пропагандистський канал "РИА Новости".

Запуск здійснили з державного випробувального космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці.

На думку глави Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, показовий пуск "Ярса" в бік США — це "винятково інформаційна операція з метою ще раз вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені".

"Росія, як сировинний придаток Китаю, робить це за повної згоди геополітичних опонентів США, які дозволяють такі дії. Рано чи пізно слід все ж таки зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти Росії. Це я про західний світ, якщо що. Без цього буде важче говорити з Глобальним Півднем у майбутньому", — написав він.

Фото: Скриншот

США стежать за випробуваннями в РФ з території своєї станції "Eareckson Air Station", розташованої на Алеутських островах, за 935 кілометрів від полігону "Кура".

У рамках навчань, окрім "Ярса", з атомного підводного човна "Брянськ", що базується в Баренцевому морі, було запущено балістичну ракету "Синява", а Ту-95 запустили крилаті ракети.

У Кремлі традиційно відзвітували, що тренування пройшло успішно, і всі завдання виконані.

Ракета "Ярс: що про неї відомо

РС-24 "Ярс" — триступенева міжконтинентальна ракета на твердому паливі, створена в Росії на основі "Тополя-М". Її ключова особливість — роздільна бойова частина: "Ярс" здатний нести до трьох ядерних блоків з індивідуальним наведенням. Це значно ускладнює роботу ППО, адже кожна боєголовка може маневрувати і бити по окремій цілі.

Основні характеристики ракети "Ярс":

Дальність польоту: до 11 000 км.

Тип палива: тверде — забезпечує швидкий старт і високу мобільність.

Спосіб запуску: можливий як зі стаціонарної шахти, так і з мобільної платформи.

Бойова частина: роздільна з індивідуальним наведенням, що дає змогу вражати кілька цілей одночасно.

Швидкість: приблизно 7,5 км/с.

