РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", детали (видео)

В РФ сегодня прошли учения стратегических ядерных сил. Были привлечены их наземная, морская и авиационная составляющая. Российский президент Владимир Путин наблюдал за происходящим, в частности и за пуском ракеты "Ярс", которая способна нести ядерный заряд.

В сети появилось видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Видео опубликовал пропагандистский канал "РИА Новости".

Запуск осуществили с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке.

По мнению главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, показательный пуск "Ярса" в сторону США – это "исключительно информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене".

"Россия, как сырьевой придаток Китая, делает это при полном согласии геополитических оппонентов США, разрешающих такие действия. Рано или поздно следует все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить ее против России. Это я о западном мире, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем", – написал он.

Відео дня

Фото: Скриншот

США следят за испытаниями в РФ с территории своей станции "Eareckson Air Station", расположенной на Алеутских островах, в 935 километрах от полигона "Кура".

В рамках учений, кроме "Ярса", с атомной подлодки "Брянск", которая базируется в Баренцевом море, была запущена баллистическая ракета "Синева", а Ту-95 запустили крылатые ракеты.

В Кремле традиционно отчитались, что тренировка прошла успешно, и все задания выполнены.

Ракета "Ярс: что о ней известно

РС-24 "Ярс" — трехступенчатая межконтинентальная ракета на твердом топливе, созданная в России на основе "Тополя-М". Ее ключевая особенность — раздельная боевая часть: "Ярс" способен нести до трех ядерных блоков с индивидуальным наведением. Это значительно усложняет работу ПВО, ведь каждая боеголовка может маневрировать и бить по отдельной цели.

Основные характеристики ракеты "Ярс":

Дальность полета: до 11 000 км.

Тип топлива: твердое — обеспечивает быстрый старт и высокую мобильность.

Способ запуска: возможен как из стационарной шахты, так и с мобильной платформы.

Боевая часть: раздельная с индивидуальным наведением, что позволяет поражать несколько целей одновременно.

Скорость: примерно 7,5 км/с.

Напомним, в ночь на 19 мая Россия планировала провести демонстративный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". В Defence Express рассказали, почему РФ не смогла осуществить запуск.

Также сообщалось, почему сорвался запуск МКР "Ярс".