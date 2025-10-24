Нардеп попередив про загрозу ударів КАБами по Києву: "Флеш" це заперечує

Голова Центру радіотехнологій заявив, що КАБ, який "долетів" до Полтави – це малобюджетна реактивна крилата ракета, а не великі бомби, які росіяни використовують на фронті.

"Те, що недавно долетіло до Полтави – це не той КАБ вагою до 3 тисяч кг, який противник масово кидає по фронтах і яким завдає нам великої шкоди. Цій КАБ, це скоріше щось схоже на малобюджетну реактивну крилату ракету", - пояснив Сергій "Флеш" Бескрестнов, військовий експерт в коментарі для "Труха Україна".

Він пояснив, що ніякі страшні "КАБи" не будуть долітати до Києва найближчим часом та розповів, що таке той "реактивний КАБ", яким "лякають сьогодні в мережі цілий вечір".

"У звичних нам КАБах бойова частина важить 500-3 тис кг, у цього – 100. Вже досліджено перші такі уламки трофею. Так, він може літати на відстань до 120-180 кілометрів вже зараз, але він не несе величезного заряду "фронтового" КАБа", - розповів експерт.

За його словами, по суті, просто з'явився дешевий аналог крилатої ракети або реактивного "Шахеда", якими Росія атакує Україну із початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше про КАБи, які можуть долітати до околиць Києва, говорив народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан наголошуючи, що росіяни постійно модернізують свої авіабомби.

Також Фокус писав, що 20 жовтня росіяни вперше від початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область.