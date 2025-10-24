Нардеп предупредил об угрозе ударов КАБами по Киеву: "Флеш" это отрицает

Глава Центра радиотехнологий заявил, что КАБ, который "долетел" до Полтавы — это малобюджетная реактивная крылатая ракета, а не большие бомбы, которые россияне используют на фронте.

"То, что недавно долетело до Полтавы — это не тот КАБ весом до 3 тысяч кг, который противник массово бросает по фронтам и которым наносит нам большой урон. Этой КАБ, это скорее что-то похожее на малобюджетную реактивную крылатую ракету", — пояснил Сергей "Флеш" Бескрестнов, военный эксперт в комментарии для "Труха Украина".

Он объяснил, что никакие страшные "КАБы" не будут долетать до Киева в ближайшее время и рассказал, что такое тот "реактивный КАБ", которым "пугают сегодня в сети целый вечер".

"В привычных нам КАБах боевая часть весит 500-3 тыс кг, у этого — 100. Уже исследованы первые такие обломки трофея. Да, он может летать на расстояние до 120-180 километров уже сейчас, но он не несет огромного заряда "фронтового" КАБа", — рассказал эксперт.

По его словам, по сути, просто появился дешевый аналог крылатой ракеты или реактивного "Шахеда", которыми Россия атакует Украину с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее о КАБах, которые могут долетать до окраин Киева, говорил народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан отмечая, что россияне постоянно модернизируют свои авиабомбы.

Также Фокус писал, что 20 октября россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область.