РФ скасовує сезонні призови: з 2026 року набір до армії триватиме весь рік

У Росії ухвалили закон, який повністю змінює систему призову на військову службу: замість двох коротких призовних кампаній тепер набір до армії відбуватиметься протягом усього року. Нововведення почнуть діяти з 1 січня 2026 року і торкнуться всіх громадян, які підлягають військовому обліку.

За інформацією російського видання RTVI, відповідне рішення було прийняте Державною думою під час третього читання — за документ проголосували всі присутні депутати, загалом 405 осіб. Закон фактично ліквідує традиційний поділ призову на весняну та осінню кампанії, який діяв у Росії десятиліттями, і запроваджує безперервний набір призовників. Однак графік відправлення новобранців до військових частин зберігається: відправлення плануються двома основними хвилями — з квітня до липня та з жовтня до грудня.

Згідно з документом, усі етапи підготовки до призову — медичні огляди, психологічні перевірки та засідання призовних комісій — тепер розподілятимуться рівномірно впродовж року. Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов заявив, що мета такої реформи — розвантажити військкомати, які раніше працювали в режимі пікових навантажень лише кілька місяців.

Відео дня

За його словами, під час сезонних призовів військові комісаріати працювали "в умовах аврального навантаження", а тепер зможуть виконувати ті самі функції поступово й "більш системно". Картаполов також наголосив, що російська система бойової підготовки побудована так, що початок зимового і літнього навчальних періодів потребує повної укомплектованості військових підрозділів, і щорічний призов має забезпечити це "без провалів".

Попри те, що реформа збігається з періодом ведення Росією війни проти України, один із співавторів закону, перший заступник голови комітету з оборони Андрій Красов, стверджує, що зміни нібито не пов’язані з бойовими діями. Він подає нововведення як планову модернізацію системи призову.

Разом із цим закон суттєво змінює процедуру проходження альтернативної цивільної служби (АГС). Тепер для тих, хто бажає замінити військову службу цивільною, чітко визначаються терміни подання заяв:

до 1 квітня — якщо рішення про відправлення до війська ухвалюється на осінній період;

до 1 жовтня — якщо призов планується навесні наступного року.

Утім, як пише видання, не всі російські депутати вважають альтернативну службу необхідною. Член оборонного комітету Віктор Соболєв заявив, що "в умовах потреби в обороні країни альтернативу службі в армії взагалі слід переглянути", фактично ставлячи під сумнів саму її доцільність.

Окремо закон торкається правил електронних повісток. Після розміщення повістки у державному електронному реєстрі призовнику дається рівно 30 днів на прибуття до військкомату. Водночас з моменту появи такої повістки громадянину автоматично забороняється виїзд за межі Росії. Також військові комісаріати отримують право видавати витяги з бази військового обліку в електронному форматі — зокрема через портал "Госуслуги" чи в центрах МФЦ.

Крім того, тепер призовні комісії можуть ухвалювати рішення про надання відстрочки або повне звільнення від служби без особистої присутності громадянина. Це означає, що низка рішень щодо долі призовника може прийматися автоматизовано, лише на основі даних реєстру.

Нагадаємо, що російський уряд погодив законопроєкт, який дозволяє залучати осіб з мобілізаційного резерву для задач поза межами території РФ під час збройних конфліктів.

Також Фокус писав, що влада РФ з 1 жовтня почала осінній призов на строкову службу і вже 10 днів розсилає росіянам електронні повістки, які блокують виїзд за кордон.