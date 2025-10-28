РФ отменяет сезонные призывы: с 2026 года набор в армию будет длиться весь год

В России приняли закон, который полностью меняет систему призыва на военную службу: вместо двух коротких призывных кампаний теперь набор в армию будет проходить в течение всего года. Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года и коснутся всех граждан, подлежащих воинскому учету.

По информации российского издания RTVI, соответствующее решение было принято Государственной думой во время третьего чтения — за документ проголосовали все присутствующие депутаты, всего 405 человек. Закон фактически ликвидирует традиционное разделение призыва на весеннюю и осеннюю кампании, которое действовало в России десятилетиями, и вводит непрерывный набор призывников. Однако график отправки новобранцев в воинские части сохраняется: отправка планируется двумя основными волнами — с апреля по июль и с октября по декабрь.

Согласно документу, все этапы подготовки к призыву — медицинские осмотры, психологические проверки и заседания призывных комиссий — теперь будут распределяться равномерно в течение года. Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что цель такой реформы — разгрузить военкоматы, которые ранее работали в режиме пиковых нагрузок всего несколько месяцев.

По его словам, во время сезонных призывов военные комиссариаты работали "в условиях авральной нагрузки", а теперь смогут выполнять те же функции постепенно и "более системно". Картаполов также подчеркнул, что российская система боевой подготовки построена так, что начало зимнего и летнего учебных периодов требует полной укомплектованности воинских подразделений, и ежегодный призыв должен обеспечить это "без провалов".

Несмотря на то, что реформа совпадает с периодом ведения Россией войны против Украины, один из соавторов закона, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов, утверждает, что изменения якобы не связаны с боевыми действиями. Он подает нововведения как плановую модернизацию системы призыва.

Вместе с этим закон существенно меняет процедуру прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Теперь для тех, кто желает заменить военную службу гражданской, четко определяются сроки подачи заявлений:

до 1 апреля — если решение об отправке в армию принимается на осенний период;

до 1 октября — если призыв планируется весной следующего года.

Впрочем, как пишет издание, не все российские депутаты считают альтернативную службу необходимой. Член оборонного комитета Виктор Соболев заявил, что "в условиях потребности в обороне страны альтернативу службе в армии вообще следует пересмотреть", фактически ставя под сомнение саму ее целесообразность.

Отдельно закон касается правил электронных повесток. После размещения повестки в государственном электронном реестре призывнику дается ровно 30 дней на прибытие в военкомат. В то же время с момента появления такой повестки гражданину автоматически запрещается выезд за пределы России. Также военные комиссариаты получают право выдавать выписки из базы воинского учета в электронном формате — в частности через портал "Госуслуги" или в центрах МФЦ.

Кроме того, теперь призывные комиссии могут принимать решение о предоставлении отсрочки или полном освобождении от службы без личного присутствия гражданина. Это означает, что ряд решений относительно судьбы призывника может приниматься автоматизировано, только на основе данных реестра.

Напомним, что российское правительство согласовало законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач за пределами территории РФ во время вооруженных конфликтов.

