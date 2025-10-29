Ванна захистить не всіх: експерт розповів про найміцніші місця у багатоповерхівках

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги й ходити в укриття, але іноді бомбосховища поряд просто немає або добігти до нього не вистачає часу. Експерт з безпеки Ігор Молодан пояснив, чому ванна кімната — не панацея на такі випадки, і дав кілька порад громадянам щодо їхнього захисту.

Під час обстрілу Києва 26 жовтня на Троєщині загинули троє людей, які ховались у ванній кімнаті. Молодан наголосив у коментарі ТСН, що "правило двох стін" залишається ефективним під час ударів ЗС РФ, але не є абсолютною гарантією порятунку. Якщо у будинку стається суцільний обвал перекриття, як було тієї ночі, дві, три й навіть чотири стіни зберегти життя не можуть.

Фокус закликає не ігнорувати тривоги й ховатись в укриттях, адже жодне інше приміщення або місце не гарантує виживання під час обстрілу, а лише може підвищити шанси. Якщо є хоч найменша можливість пройти у бомбосховище або метро, це буде найкращим рішенням в умовах ворожих атак.

Відео дня

Які найміцніші місця в багатоповерхівках

Якщо надійного підвалу або напівпідвального приміщення поряд немає, а наближення дронів вже чутно, Молодан радить перечекати небезпеку за двома стінами.

"Це може бути приміщення, де немає вікон: коридор, ванна, туалетна, комірчина", — зазначив він.

Однак у багатоповерхівках є ще надійніше місце.

"Якщо це багатоповерховий будинок, то найкраще тривогу перечікувати на сходовому майданчику або біля шахти ліфту — це найбільш міцна конструкція у будинку, звичайно, якщо він не монолітний", — підкреслив експерт.

Більшість будинків в Україні — панельні, і мешканцям таких він рекомендує ховатись на першому поверсі, а як тільки з'явиться можливість, переходити в підвал або укриття.

Від чого захищає ванна кімната

Молодан пояснив, що ванна кімната захищає від супутніх уламків, зокрема розтрощеного скла з вікон. Саме воно після уламків БПЛА становить найбільше небезпеку, якщо йдеться не про пряме влучання. У самій ванній може бути плитка або дзеркало, але вони не становлять суттєвої загрози. Експерт зауважив, що можна чимось прикритись або сісти подалі.

Кілька порад українцям щодо безпеки

Фахівець радить:

прибрати з приміщення, де ховаються люди, і не залишати поблизу вікон керамічні вази, ножі й виделки;

не тягнути додому вибухонебезпечні предмети або легкозаймисті рідини;

тримати у квартирі вогнегасник і контролювати його термін придатності, а також довгий шланг для швидкого приєднання до труби або принаймні відро;

не підходити до вікон, щоб випадково не спіймати кулю ППО;

уважно дивитись під ноги після атак, адже "Шахеди" раніше вже скидали міни у Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, вночі на 29 жовтня ЗС РФ вдарили по Одеській області, залишивши мешканців міста Подільськ без світла. Окрім того, вибухи гриміли на Харківщині, де під ударом дронів опинився Ізюм.

Фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що під час атак на Сумщину окупанти почали застосувати "Шахеди" з протитанковими мінами. Він наголосив, що ці боєприпаси самоліквідуються через деякий час, тому до них не можна наближатись.