Ванна защитит не всех: эксперт рассказал о самых крепких местах в многоэтажках

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги и ходить в укрытие, но иногда бомбоубежища рядом просто нет или добежать до него не хватает времени. Эксперт по безопасности Игорь Молодан объяснил, почему ванная комната — не панацея на такие случаи, и дал несколько советов гражданам по их защите.

Во время обстрела Киева 26 октября на Троещине погибли три человека, которые прятались в ванной комнате. Молодан отметил в комментарии ТСН, что "правило двух стен" остается эффективным во время ударов ВС РФ, но не является абсолютной гарантией спасения. Если в доме происходит сплошной обвал перекрытия, как было той ночью, две, три и даже четыре стены сохранить жизнь не могут.

Фокус призывает не игнорировать тревоги и прятаться в укрытиях, ведь ни одно другое помещение или место не гарантирует выживание во время обстрела, а лишь может повысить шансы. Если есть хоть малейшая возможность пройти в бомбоубежище или метро, это будет лучшим решением в условиях вражеских атак.

Відео дня

Какие самые прочные места в многоэтажках

Если надежного подвала или полуподвального помещения рядом нет, а приближение дронов уже слышно, Молодан советует переждать опасность за двумя стенами.

"Это может быть помещение, где нет окон: коридор, ванная, туалетная, кладовка", — отметил он.

Однако в многоэтажках есть еще более надежное место.

"Если это многоэтажный дом, то лучше всего тревогу пережидать на лестничной площадке или возле шахты лифта — это наиболее прочная конструкция в доме, конечно, если он не монолитный", — подчеркнул эксперт.

Большинство домов в Украине — панельные, и жителям таких он рекомендует прятаться на первом этаже, а как только появится возможность, переходить в подвал или укрытие.

От чего защищает ванная комната

Молодан объяснил, что ванная комната защищает от сопутствующих обломков, в частности разбитого стекла из окон. Именно оно после обломков БПЛА представляет наибольшую опасность, если речь идет не о прямом попадании. В самой ванной может быть плитка или зеркало, но они не представляют существенной угрозы. Эксперт отметил, что можно чем-то прикрыться или сесть подальше.

Несколько советов украинцам по безопасности

Специалист советует:

убрать из помещения, где прячутся люди, и не оставлять вблизи окон керамические вазы, ножи и вилки;

не тащить домой взрывоопасные предметы или легковоспламеняющиеся жидкости;

держать в квартире огнетушитель и контролировать его срок годности, а также длинный шланг для быстрого присоединения к трубе или по крайней мере ведро;

не подходить к окнам, чтобы случайно не поймать пулю ППО;

внимательно смотреть под ноги после атак, ведь "Шахеды" ранее уже сбрасывали мины в Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Напомним, ночью на 29 октября ВС РФ ударили по Одесской области, оставив жителей города Подольск без света. Кроме того, взрывы гремели в Харьковской области, где под ударом дронов оказался Изюм.

Специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что во время атак на Сумскую область оккупанты начали применять "Шахеды" с противотанковыми минами. Он отметил, что эти боеприпасы самоликвидируются через некоторое время, поэтому к ним нельзя приближаться.