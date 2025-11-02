У Керченській протоці палає російське буксирне судно: деталі інциденту

У російському порту "Кавказ", розташованому в Керченській протоці, загорілося буксирне судно. Пожежа спалахнула 2 листопада після атаки українських безпілотників на об'єкти в Краснодарському краї РФ.

У зв'язку із загорянням буксира Новоросійська транспортна прокуратура почала розслідування, пише телеканал "Краснодар" із посиланням на пресслужбу Південної транспортної прокуратури.

"Прокуратура взяла під контроль дотримання законодавства про безпеку судноплавства", — ідеться в повідомленні.

Тим часом, за інформацією російського видання РБК, інцидент нібито не пов'язаний із нічною атакою БПЛА на Краснодарський край, хоча причини пожежі поки з'ясовують.

"За підсумками перевірки буде розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування", — заявили в прокуратурі.

У деяких російських ЗМІ з'явилася інформація, що, за попередніми даними, загоряння не призвело до масштабних наслідків, проте точні причини інциденту і розмір можливих збитків уточнюють під час перевірки.

Порт "Кавказ" є одним із ключових транспортних вузлів регіону, що забезпечує сполучення між Кримським півостровом і материковою частиною Росії через Керченську переправу.

Нагадаємо, 2 листопада в порту Туапсе Краснодарського краю РФ сталася велика пожежа після атаки безпілотників. Російська влада підтвердила загоряння на одному з нафтових танкерів і пошкодження інфраструктури паливного терміналу. Повідомлялося, що полум'я спалахнуло на палубній надбудові судна, після чого вогонь перекинувся на берегові об'єкти. Екіпаж танкера було евакуйовано.

Також у ніч на 2 листопада Сили безпілотних систем ЗСУ вразили п'ять російських підстанцій загальною потужністю 5066 Мегавольт-ампер. Зокрема, українські БПЛА атакували об'єкти енергетики на території Курської та Липецької областей, а також в Алчевську, Луганська область.