В Керченском проливе пылает российское буксирное судно: детали инцидента

В российском порту “Кавказ”, расположенном в Керченском проливе, загорелось буксирное судно. Пожар вспыхнул 2 ноября после атаки украинских беспилотников на объекты в Краснодарском крае РФ.

В связи с возгоранием буксира Новороссийская транспортная прокуратура начала расследование, пишет телеканал "Краснодар" со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

"Прокуратура взяла под контроль соблюдение законодательства о безопасности судоходства", — говорится в сообщении.

Между тем, по информации российского издания РБК, инцидент якобы не связан с ночной атакой БПЛА на Краснодарский край, хотя причины пожара пока выясняются.

"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", — заявили в прокуратуре.

В некоторых российских СМИ появилась информация, что по предварительным данным, возгорание не привело к масштабным последствиям, однако точные причины инцидента и размер возможного ущерба уточняются в ходе проверки.

Порт "Кавказ" является одним из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивающим сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью России через Керченскую переправу.

Напомним, 2 ноября в порту Туапсе Краснодарского края РФ произошел крупный пожар после атаки беспилотников. Российские власти подтвердили возгорание на одном из нефтяных танкеров и повреждение инфраструктуры топливного терминала. Сообщалось, что пламя вспыхнуло на палубной надстройке судна, после чего огонь перекинулся на береговые объекты. Экипаж танкера был эвакуирован.

Также в ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем ВСУ поразили пять российских подстанций общей мощностью 5066 Мегавольт-ампер. В частности, украинские БПЛА атаковали объекты энергетики на территории Курской и Липецкой областей, а также в Алчевске, Луганская область.