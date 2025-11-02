Поблизу Естонії зафіксували російський катер з прапором ПВК "Вагнер"

Біля узбережжя Естонії помітили російські катери із прапорами «Вагнера». У відомстві припустили, що інцидент може свідчити про зростання внутрішньої нестабільності в Росії.

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що 2 листопада на річці Нарва помітили катери російської прикордонної служби, до яких були прикріплені прапори приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомила пресслужба МЗС країни.

"За наявною у нас інформацією, а також за фото- і відеоматеріалами, сьогодні на Нарві курсували російські прикордонні катери з прапорами "Вагнера". Можемо лише припускати, чи "дух Пригожина" досі живе в Росії, і чи не вирішили вагнерівці знову вирушити на Москву або цього разу — на Петербург", — заявили у МЗС Естонії.

У відомстві також зазначили, що цей інцидент свідчить про тріщини в "залізній системі" Росії, спричинені розв’язаною нею агресивною війною та санкційним тиском Заходу.

"Що б росіяни не планували на Нарві — це відбувається під нашим пильним наглядом", — додали в міністерстві.

Англомовний акаунт МЗС Естонії в соцмережі X (Twitter) іронічно прокоментував ситуацію.

"Чи "Вагнер" знову рушає на Москву, чи цього разу починає з Петербурга? Важко сказати. З нашого боку здається, що вони вже "анексували" російських прикордонників", — написали в дописі.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Литва, Латвія та Естонія потайки заправляють судна тіньового флоту Росії, які перевозять підсанкційну нафту.

Зокрема, ЗМІ повідомляли, що РФ розгорнула шпигунську базу на поромі "Естонія", що затонув 30 років тому.