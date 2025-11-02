Вблизи Эстонии зафиксировали российский катер с флагом ЧВК "Вагнер"

У побережья Эстонии заметили российские катера с флагами "Вагнера". В ведомстве предположили, что инцидент может свидетельствовать о росте внутренней нестабильности в России.

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что 2 ноября на реке Нарва заметили катера российской пограничной службы, к которым были прикреплены флаги частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

"По имеющейся у нас информации, а также по фото- и видеоматериалам, сегодня на Нарве курсировали российские пограничные катера с флагами "Вагнера". Можем лишь предполагать, "дух Пригожина" до сих пор живет в России, и не решили ли вагнеровцы снова отправиться на Москву или на этот раз — на Петербург", — заявили в МИД Эстонии.

В ведомстве также отметили, что этот инцидент свидетельствует о трещинах в "железной системе" России, вызванных развязанной ею агрессивной войной и санкционным давлением Запада.

"Что бы россияне не планировали на Нарве — это происходит под нашим пристальным наблюдением", — добавили в министерстве.

Англоязычный аккаунт МИД Эстонии в соцсети X (Twitter) иронично прокомментировал ситуацию.

"Или "Вагнер" снова движется на Москву, или на этот раз начинает с Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны кажется, что они уже "аннексировали" российских пограничников", — написали в заметке.

