У 4 рази більше "Шахедів": як працюють заводи РФ і чи встигає ППО України, — Sky News

Російська Федерація протягом 10 місяців 2025 року запустила по Україні у чотири рази більше дронів-камікадзе "Шахед", ніж протягом всього 2024 року. Цехів з виготовлення БпЛА працюють у темпі, про який попереджала українська розвідка: до кінця року їх буде майже 55 тис. Тим часом якість роботи засобів протиповітряної оборони України суттєво не змінилась, свідчать дані аналітиків.

Попри зростання кількості "Шахедів", які росіяни запускають по українцях, система ППО ЗСУ встигає перехопити їх раніше, ніж вони вдарять по цілі, ідеться у репортажі медіа Sky News. Медіа дослідило особливості російських атак, скориставшись аналітикою центру CSIS та ООН, та відправило в Україну журналіста, який попрацював разом з екіпажем 3 ОШБр ЗСУ. У статті пояснили, що "Шахедів", які коштують до 50 тис. дол., надто багато, щоб збивати зенітними ракетами по 100 тис. дол. на одиницю. З цих міркувань України використовує дешевші методи боротьби, які довели свою ефективність.

Представник Sky News зустрівся з бійцями 3 окремої штурмової бригади, які йому показали новий метод збиття "Шахедів". Група працювала неподалік лінії фронту, біля Ізюма. Засіб ураження, який ефективно знищує дрони-камікадзе — це зенітний БпЛА "Стінг". "Стінг" — дрон циліндричної форми з чотирма пропелерами, летить зі швидкістю до 280 км/год, несе 600 грамів вибухівки.

Відео дня

Засіб ураження запустили, стежачи одночасно за російським дроном, який помітно на тепловізорі: його підірвали при зниженні на 350 м. Уточнюється, що то був "Шахед", а не російський аналог "Гербера", ідеться у статті. Пілот "Птаха" пояснив, що вигадав особливу тактику полювання: не іде "лоб в лоб", а заходить ззаду. Крім того, перехоплювачі запускають, коли БпЛА росіян перебувають на відстані 4-10 км.

Обстріли України - пункт 3 ОШБр для боротьби з "Шахедами" Фото: Sky News

Обстріли України — "Шахеди" та робота ППО

Медіа опублікувало дані аналітичного центру CSIS щодо кількості "Шахедів", запущених ЗС РФ з 2022 по жовтень 2025 року, і про ефективність роботи ППО ЗСУ. Інфографіка аналітиків показує:

протягом 10 місяців 2025 року кількість запущених дронів зросла у чотири рази, порівняно з 2024 роком, і у 100 разів, якщо порівнювати з 2022. 2024 порівняно з 2023 — зростання у три рази, тобто виробництво нарощується і немає ознак, що РФ готова спинитись;

ефективність роботи засобів ППО у 2025 році 64%, тоді як у 2024 — 68%. Якість збиття упала на 4%, хоч кількість повітряних цілей зросла на 400%;

ефективність ППО на рівні 80-90% була у роки, коли "шахедів" запускали 900-3000 од.

Обстріли України - темпи виготовлення "Шахедів" РФ Фото: CSIS

У статті також навели дані ООН щодо кількості цивільних, які загинули від ударів "Шахедів". З'ясувалось, що міжнародна організація почала вести підрахунки лише у 2025 році: загинуло 494 людини, найбільше — у квітні, червні, липні.

Обстріли України - жертви ударів "Шахедів" РФ Фото: пресслужба ООН

Зазначимо, 24 жовтня український військовий Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів про особливості "Шахедів", якими РФ атакує Україну. Він вивчив електроніку збитого пристрою і виявив, що Росія не має запасів, а запускає БпЛА відразу після виготовлення.

Нагадуємо, 26 жовтня відбувся масований наліт "Шахедів" на Київ: Фокус зібрав інформацію про наслідки атаки РФ.