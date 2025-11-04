В 4 раза больше "Шахедов": как работают заводы РФ и успевает ли ПВО Украины, — Sky News

Российская Федерация в течение 10 месяцев 2025 года запустила по Украине в четыре раза больше дронов-камикадзе "Шахед", чем в течение всего 2024 года. Цеха по изготовлению БпЛА работают в темпе, о котором предупреждала украинская разведка: до конца года их будет почти 55 тыс. Между тем качество работы средств противовоздушной обороны Украины существенно не изменилось, свидетельствуют данные аналитиков.

Несмотря на рост количества "Шахедов", которые россияне запускают по украинцам, система ПВО ВСУ успевает перехватить их раньше, чем они ударят по цели, говорится в репортаже медиа Sky News. Медиа исследовало особенности российских атак, воспользовавшись аналитикой центра CSIS и ООН, и отправило в Украину журналиста, который поработал вместе с группой 3 ОШБр ВСУ. В статье объяснили, что "Шахедов", которые стоят до 50 тыс. долл., слишком много, чтобы сбивать зенитными ракетами по 100 тыс. долл. на единицу. Из этих соображений Украина использует более дешевые методы борьбы, которые доказали свою эффективность.

Представитель Sky News встретился с бойцами 3 отдельной штурмовой бригады, которые ему показали новый метод сбивания "Шахедов". Группа работала неподалеку от линии фронта, возле Изюма. Средство поражения, которое эффективно уничтожает дроны-камикадзе — это зенитный БпЛА "Стинг". "Стинг" — дрон цилиндрической формы с четырьмя пропеллерами, летит со скоростью до 280 км/ч, несет 600 граммов взрывчатки.

Средство поражения запустили, следя одновременно за российским дроном, который заметен на тепловизоре: его взорвали при снижении на 350 м. Уточняется, что это был "Шахед", а не российский аналог "Гербера", говорится в статье. Пилот "Птаха" объяснил, что придумал особую тактику охоты: не идет "лоб в лоб", а заходит сзади. Кроме того, перехватчики запускаются, когда БпЛА россиян находятся на расстоянии 4-10 км.

Обстрелы Украины — "Шахеды" и работа ПВО

Медиа опубликовало данные аналитического центра CSIS о количестве "Шахедов", запущенных ВС РФ с 2022 по октябрь 2025 года, и об эффективности работы ПВО ВСУ. Инфографика аналитиков показывает:

в течение 10 месяцев 2025 года количество запущенных дронов выросло в четыре раза по сравнению с 2024 годом, и в 100 раз, если сравнивать с 2022. 2024 по сравнению с 2023 — рост в три раза, то есть производство наращивается и нет признаков, что РФ готова остановиться;

эффективность работы средств ПВО в 2025 году 64%, тогда как в 2024 — 68%. Качество сбивания упало на 4%, хотя количество воздушных целей выросло на 400%;

эффективность ПВО на уровне 80-90% была в годы, когда "шахедов" запускали 900-3000 ед.

В статье также привели данные ООН по количеству гражданских, погибших от ударов "Шахедов". Выяснилось, что международная организация начала вести подсчеты только в 2025 году: погибло 494 человека, больше всего — в апреле, июне, июле.

Отметим, 24 октября украинский военный Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал об особенностях "Шахедов", которыми РФ атакует Украину. Он изучил электронику сбитого устройства и обнаружил, что Россия не имеет запасов, а запускает БпЛА сразу после изготовления.

Напоминаем, 26 октября состоялся массированный налет "Шахедов" на Киев: Фокус собрал информацию о последствиях атаки РФ.