На штаб ЗС РФ в Авдіївці скинули центнер вибухівки: у ГУР похизувались результатом (відео)

Бійці Головного управління розвідки Міноборони виявили прихований штаб окупантів з центру "Рубікон". Туди запустили безпілотник FP-2, завдяки якому ворожі втрати поповнили офіцери та оператори БПЛА.

У напівзруйнованому будинку в місті Авдіївка на Донеччині ЗС РФ облаштували штаб. Там сиділи військові з центру "Рубікон". Про це 4 листопада повідомила пресслужба ГУР.

"Ворожий підрозділ "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час геноцидної війни росії проти України ― це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси", — підкреслили у розвідці.

Отримавши координати розташування окупантів, майстри ГУР по них "філігранно спрямували" через щільну міську забудову безпілотник FP-2, оснащений понад 105 кілограмовою бойовою частиною. Ударом центнера вибухівки були знищені російські офіцери й оператори БПЛА, які перебували у штабі "Рубікона".

Відео дня

"ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин настане справедлива відплата", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 12 серпня журналіст Юрій Бутусов передавав, що у тимчасово окупованій Авдіївці зносять залишки житлових будинків. Станом на січень 2025 року окупанти частково відремонтували лише один житловий будинок у місті, яке перетворили на руїни.

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали знищення нового російського розвідувального безпілотника "Князь Вещий Олег". Військові підкреслили, що коли князь Олег правив у Києві, на місці Москви "жаби у болотах кумкали".