На штаб ВС РФ в Авдеевке сбросили центнер взрывчатки: в ГУР похвастались результатом (видео)

Бойцы Главного управления разведки Минобороны обнаружили скрытый штаб оккупантов из центра "Рубикон". Туда запустили беспилотник FP-2, благодаря которому вражеские потери пополнили офицеры и операторы БПЛА.

В полуразрушенном доме в городе Авдеевка Донецкой области ВС РФ обустроили штаб. Там сидели военные из центра "Рубикон". Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ГУР.

"Вражеское подразделение "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время геноцидной войны России против Украины — это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы", — подчеркнули в разведке.

Получив координаты расположения оккупантов, мастера ГУР по ним "филигранно направили" через плотную городскую застройку беспилотник FP-2, оснащенный более 105 килограммовой боевой частью. Ударом центнера взрывчатки были уничтожены российские офицеры и операторы БПЛА, находившиеся в штабе "Рубикона".

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие", — добавила пресс-служба.

Напомним, 12 августа журналист Юрий Бутусов передавал, что во временно оккупированной Авдеевке сносят остатки жилых домов. По состоянию на январь 2025 года оккупанты частично отремонтировали только один жилой дом в городе, который превратили в руины.

