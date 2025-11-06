Близько 25% ампутацій у бійців Збройних сил України — це наслідок неправильного використання джгутів. Багато з таких ампутацій, яких можна було б уникнути, відбуваються у молодих чоловіків.

Чинна медична доктрина України базується на досвіді США та їхніх союзників щодо надання допомоги пораненим в Іраку та Афганістані, але вона не відповідає характеру сучасної війни, пише The Telegraph.

"Коли у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення Росії, всі американські тактичні рекомендації щодо надання допомоги пораненим у бою (TCCC) були перекладені українською мовою. Але вони були написані для іншої війни", – пояснив колишній лікар ВМС США Ром Стівенс, який регулярно працює волонтером в Україні.

За його словами, він на власні очі бачив наслідки неправильного використання джгутів та їх тривалого носіння бійцями ЗСУ.

"Я бачив велику кількість випадків ампутації верхніх кінцівок у молодих чоловіків, які в іншому були здорові — обох ніг, а іноді й обох рук. Часто протези не підходять, оскільки ампутація була проведена дуже високо", — зазначив Стівенс.

Цю ж інформацію підтвердив головний військовий хірург України Костянтин Гуменюк, який заявив, що до чверті таких ампутацій є наслідком неправильного використання джгута.

Автори матеріалу підкреслили, що масштаби ампутацій серед чоловіків працездатного віку матимуть далекосяжні наслідки і впливатимуть не на одне покоління.

"Історія показує, що в попередніх конфліктах, наприклад, у Першій світовій війні, військовослужбовці з інвалідністю як політична лобістська група були дуже впливовими після Першої світової війни. І я не бачу жодних причин, чому цього разу має бути інакше", наголосив колишній хірург-консультант і медик британської армії Едді Чалонер.

