Около 25% ампутаций у бойцов Вооруженных сил Украины — это следствие неправильного использования жгутов. Многие из таких ампутаций, которых можно было бы избежать, происходят у молодых мужчин.

Действующая медицинская доктрина Украины базируется на опыте США и их союзников по оказанию помощи раненым в Ираке и Афганистане, но она не соответствует характеру современной войны, пишет The Telegraph.

"Когда в 2022 году произошло полномасштабное вторжение России, все американские тактические рекомендации по оказанию помощи раненым в бою (TCCC) были переведены на украинский язык. Но они были написаны для другой войны", — пояснил бывший врач ВМС США Ром Стивенс, который регулярно работает волонтером в Украине.

По его словам, он собственными глазами видел последствия неправильного использования жгутов и их длительного ношения бойцами ВСУ.

"Я видел большое количество случаев ампутации верхних конечностей у молодых мужчин, которые в остальном были здоровы — обеих ног, а иногда и обеих рук. Часто протезы не подходят, поскольку ампутация была проведена слишком высоко", — отметил Стивенс.

Эту же информацию подтвердил главный военный хирург Украины Константин Гуменюк, который заявил, что до четверти таких ампутаций является следствием неправильного использования жгута.

Авторы материала подчеркнули, что масштабы ампутаций среди мужчин трудоспособного возраста будут иметь далеко идущие последствия и повлияют не на одно поколение.

"История показывает, что в предыдущих конфликтах, например, в Первой мировой войне, военнослужащие с инвалидностью как политическая лоббистская группа были очень влиятельными после Первой мировой войны. И я не вижу никаких причин, почему на этот раз должно быть иначе", подчеркнул бывший хирург-консультант и медик британской армии Эдди Чалонер.

Напомним, в июле суд на Полтавщине признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину, которому во время военного положения ампутировали обе стопы.

Фокус также писал о том, что бойцы ВСУ без рук и ног после ампутаций возвращаются на передовую.