Полковника Юрія Черевашенка призначили командувачем безпілотних систем ППО

В п’ятницю, 7 листопада, президент Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", – сказав президент.

Юрій Черевашенко став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Черевашенко – що відомо

Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.

З відкритих джерел відомо, що Черевашенко на початку 2010-х був начальником штабу окремого радіотехнічного батальйону Рівненського гарнізону. Цей підрозділ входив до 13-го армійського корпусу, на базі якого в 2013 році з'явилося Оперативне командування "Північ".

А напередодні повномасштабного російського вторгнення, влітку 2021 року вже мав звання полковника і був заступником управління протиповітряної оборони Командування підготовки Командування Сухопутних військ.

