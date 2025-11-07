Полковника Юрия Черевашенко назначили командующим беспилотных систем ПВО

В пятницу, 7 ноября, президент Владимир Зеленский согласовал назначение Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно — дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", — сказал президент.

Юрий Черевашенко стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

Юрий Черевашенко — что известно

Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

Из открытых источников известно, что Черевашенко в начале 2010-х был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона. Это подразделение входило в 13-й армейский корпус, на базе которого в 2013 году появилось Оперативное командование "Север".

А накануне полномасштабного российского вторжения, летом 2021 года уже имел звание полковника и был заместителем управления противовоздушной обороны Командования подготовки Командования Сухопутных войск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства дронов-перехватчиков.

Также Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.