Росіяни атакували Україну: була загроза застосування балістики, — що відомо

У ніч проти вівторка, 11 листопада, ЗС РФ знову атакують прикордонні регіони України.

У східних, північних, південних та центральних областях України була оголошена повітряна тривога: Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курська. Фокус зібрав все, що відомо.

О 7:10 сирена тривоги пролунала в Києві, про що поіфнормували в КМДА. У 7:47 в столиці оголосили про відміну повітряної тривоги.

Харківська область – було чути вибухи

У Харкові близько 7 ранку 11 вересня було чути вибух. Про вибух, що пролунав у Харкові, повідомили місцеві ЗМІ. Згодом міський голова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.

"Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", — написав він.

Одеська область – атаковано порти

У ніч на 11 листопада російські війська вчинили атаку на Одеську область, використовуючи безпілотники. Було чути вибухи у Рені та Ізмаїлі. Інформацію про це поширили місцеві пабліки. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що атака ще триває, ворог запустив БПЛА.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одеської області Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки, на обʼєктах енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Дніпропетровська область – обстрілювали с РСЗВ "Град" та артилерії

Ввечері ворог знову вдарив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині, безпілотниками. Виникла пожежа на території приватного підприємства, яку оперативно загасили.

Вночі та вранці Нікопольщину агресор обстріляв з РСЗВ "Град" й артилерії. Поцілив по райцентру.

Загиблих і постраждалих немає, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Донецька область – росіяни атакували Краматорськ

Увечері 10 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Краматорськ. Протягом пів години по місту вдарили сім ударних безпілотників. У Краматорській міській Раді повідомили, що з 20:13 по 20:39 росіяни застосували сім дронів-камікадзе.

Під вогонь потрапили цивільна інфраструктура та приватний сектор – пошкоджено освітній заклад і житлові будинки. Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1961 року народження.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада Саратовську область РФ масовано атакували безпілотники. Росіяни скаржились на вибухи у Саратові та Енгельсі, у мережі повідомляють про пожежу й влучання по об'єкту нафтової промисловості.

Фокус писав, що росіяни продовжують здійснювати спроби просування у бік Дніпра та Запоріжжя. За умови досягнення певних успіхів на фронті зокрема Запоріжжя може очікувати доля Херсона, що перебуває під постійними атаками ЗС РФ.