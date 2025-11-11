Россияне атаковали Украину: была угроза применения баллистики, — что известно
В ночь на вторник, 11 ноября, ВС РФ снова атакуют приграничные регионы Украины.
В восточных, северных, южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога: Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курска. Фокус собрал все, что известно.
В 7:10 сирена тревоги прозвучала в Киеве, о чем проифнормировали в КГГА. В 7:47 в столице объявили об отмене воздушной тревоги.
Харьковская область — были слышны взрывы
В Харькове около 7 утра 11 сентября был слышен взрыв. О взрыве, прогремевшем в Харькове, сообщили местные СМИ. Впоследствии городской голова Игорь Терехов уточнил, что это произошло в Харьковской области.
"Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города", — написал он.
Одесская область — атакованы порты
В ночь на 11 ноября российские войска совершили атаку на Одесскую область, используя беспилотники. Были слышны взрывы в Рени и Измаиле. Информацию об этом распространили местные паблики. В воздушных силах ВСУ сообщили, что атака еще продолжается, враг запустил БПЛА.
В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате атаки, на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительной информации пострадал один человек.
Днепропетровская область — обстреливали с РСЗО "Град" и артиллерии
Вечером враг снова ударил по Васильковской громаде, что на Синельниковщине, беспилотниками. Возник пожар на территории частного предприятия, который оперативно потушили.
Ночью и утром Никопольщину агрессор обстрелял из РСЗО "Град" и артиллерии. Попал по райцентру.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в Днепропетровской ОГА.
Донецкая область — россияне атаковали Краматорск
Вечером 10 ноября российские войска совершили массированную атаку на Краматорск. В течение получаса по городу ударили семь ударных беспилотников. В Краматорском городском Совете сообщили, что с 20:13 по 20:39 россияне применили семь дронов-камикадзе.
Под огонь попали гражданская инфраструктура и частный сектор — повреждены образовательное учреждение и жилые дома. В результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения.
Напомним, в ночь на 11 ноября Саратовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Россияне жаловались на взрывы в Саратове и Энгельсе, в сети сообщают о пожаре и попадании по объекту нефтяной промышленности.
Фокус писал, что россияне продолжают осуществлять попытки продвижения в сторону Днепра и Запорожья. При условии достижения определенных успехов на фронте в частности Запорожье может ожидать судьба Херсона, находящегося под постоянными атаками ВС РФ.