Россияне атаковали Украину: была угроза применения баллистики, — что известно

В ночь на вторник, 11 ноября, ВС РФ снова атакуют приграничные регионы Украины.

В восточных, северных, южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога: Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курска. Фокус собрал все, что известно.

В 7:10 сирена тревоги прозвучала в Киеве, о чем проифнормировали в КГГА. В 7:47 в столице объявили об отмене воздушной тревоги.

Харьковская область — были слышны взрывы

В Харькове около 7 утра 11 сентября был слышен взрыв. О взрыве, прогремевшем в Харькове, сообщили местные СМИ. Впоследствии городской голова Игорь Терехов уточнил, что это произошло в Харьковской области.

"Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города", — написал он.

Відео дня

Одесская область — атакованы порты

В ночь на 11 ноября российские войска совершили атаку на Одесскую область, используя беспилотники. Были слышны взрывы в Рени и Измаиле. Информацию об этом распространили местные паблики. В воздушных силах ВСУ сообщили, что атака еще продолжается, враг запустил БПЛА.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одесской области Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате атаки, на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительной информации пострадал один человек.

Днепропетровская область — обстреливали с РСЗО "Град" и артиллерии

Вечером враг снова ударил по Васильковской громаде, что на Синельниковщине, беспилотниками. Возник пожар на территории частного предприятия, который оперативно потушили.

Ночью и утром Никопольщину агрессор обстрелял из РСЗО "Град" и артиллерии. Попал по райцентру.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Донецкая область — россияне атаковали Краматорск

Вечером 10 ноября российские войска совершили массированную атаку на Краматорск. В течение получаса по городу ударили семь ударных беспилотников. В Краматорском городском Совете сообщили, что с 20:13 по 20:39 россияне применили семь дронов-камикадзе.

Под огонь попали гражданская инфраструктура и частный сектор — повреждены образовательное учреждение и жилые дома. В результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения.

Напомним, в ночь на 11 ноября Саратовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Россияне жаловались на взрывы в Саратове и Энгельсе, в сети сообщают о пожаре и попадании по объекту нефтяной промышленности.

Фокус писал, что россияне продолжают осуществлять попытки продвижения в сторону Днепра и Запорожья. При условии достижения определенных успехов на фронте в частности Запорожье может ожидать судьба Херсона, находящегося под постоянными атаками ВС РФ.