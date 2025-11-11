Россияне будут "стирать" два крупных города: эксперт предупредил о новых угрозах

Россияне продолжают осуществлять попытки продвижения в сторону Днепра и Запорожья. При условии достижения определенных успехов на фронте в частности Запорожье может ожидать судьба Херсона, что под постоянными атаками ВС РФ.

Российская армия продолжает наступление на Запорожье и пытается перерезать трассу Павлоград-Покровск. Также враг уже зашел вглубь 17 километров Днепропетровской области, из-за чего населенный пункт Покровское может оказаться под угрозой оккупации. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для издания "Главком".

Эксперт отмечает, что пока говорить о наступлении россиян на Днепр рано. Однако при этом стоит быть готовыми к тому, что ВС РФ могут развернуть такие действия, считает Ступак.

"Пока что российская армия движется параллельно к побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Такое движение может продолжиться. Точно так же российское наступление может развернуться в направлении города Днепр", — отметил эксперт.

Відео дня

Что касается угрозы для Запорожья, то российская армия хочет захватить город Степногорск. Он расположен на высоте и в случае, если россияне смогут реализовать свой замысел, то получат возможность атаковать Запорожье оттуда.

"Тогда Запорожье ждет то же, что и Херсон, где из-за постоянных обстрелов невозможно находиться: город пустеет, на людей охотятся FPV-дроны, идут постоянные артиллерийские обстрелы", — рассказал Ступак.

По его словам, несмотря на отсутствие угроз оккупации Запорожья и Днепра, россияне могут придерживаться своей старой манеры и уничтожать города. Для них разрушение жилой застройки имеет нечто вроде "спортивного интереса", отметил эксперт.

Что ждет Покровск

Зато Покровск, как рассказал Иван Ступак, ожидает судьба Бахмута и Авдеевки, с железобетонными руинами, телами и десятками или сотнями тысяч боеприпасов, которые не разорвались. Однако при этом есть две вещи, которые россияне сделают прежде всего в целях пропаганды, считает эксперт.

Прежде всего они установят свой флаг в городе и вернут ему советское название Красноармейск.

Напомним, 11 сентября в сети показали кадры заезда российских военных в Покровск на легковых автомобилях и мотоциклах.

Также 6 ноября военный 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что россияне обходят оборону и могут пойти на Запорожье.