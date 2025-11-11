Росіяни "стиратимуть" два великі міста: експерт попередив про нові загрози

Росіяни продовжують здійснювати спроби просування у бік Дніпра та Запоріжжя. За умови досягнення певних успіхів на фронті зокрема Запоріжжя може очікувати доля Херсона, що під постійними атаками ЗС РФ.

Російська армія продовжує наступ на Запоріжжя і намагається перерізати трасу Павлоград-Покровськ. Також ворог вже зайшов углиб 17 кілометрів Дніпропетровської області, через що населений пункт Покровське може опинитися під загрозою окупації. Про це розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для видання "Главком".

Експерт наголошує, що поки що говорити про наступ росіян на Дніпро зарано. Однак при цьому варто бути готовими до того, що ЗС РФ можуть розгорнути такі дії, вважає Ступак.

"Поки що російська армія рухається паралельно до узбережжя Азовського моря в бік Запоріжжя. Такий рух може продовжитися. Точно так само російський наступ може розвернутися в напрямку міста Дніпро", — зазначив експерт.

Що стосується загрози для Запоріжжя, то російська армія хоче захопити місто Степногірськ. Воно розташоване на висоті й у випадку, якщо росіяни зможуть реалізувати свій задум, то отримають змогу атакувати Запоріжжя звідти.

"Тоді на Запоріжжя чекає те саме, що й на Херсон, де через постійні обстріли неможливо перебувати: місто порожніє, на людей полюють FPV-дрони, йдуть постійні артилерійські обстріли", — розповів Ступак.

За його словами, попри відсутність загроз окупації Запоріжжя та Дніпра, росіяни можуть дотримуватися своєї старої манери й знищувати міста. Для них руйнування житлової забудови має щось на подобі "спортивного інтересу", зазначив експерт.

Що чекає на Покровськ

Натомість на Покровськ, як розповів Іван Ступак, очікує доля Бахмута та Авдіївки, із залізобетонними руїнами, тілами та десятками або сотнями тисяч боєприпасів, які не розірвалися. Однак при цьому є дві речі, які росіяни зроблять передусім в цілях пропаганди, вважає експерт.

Перш за все вони встановлять свій прапор у місті та повернуть йому радянську назву Красноармійськ.

Нагадаємо, 11 вересня у мережі показали кадри заїзду російських військових у Покровськ на легкових автомобілях та мотоциклах.

Також 6 листопада військовий 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що росіяни обходять оборону і можуть піти на Запоріжжя.