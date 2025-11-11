Танки РФ проти FPV: як провалився проєкт "Арена-М", над яким працювали 10 років (відео)

Російська оборонна промисловість продовжує натрапляти на труднощі при створенні ефективної системи захисту для бронетехніки. Йдеться про створення перспективного комплексу активного захисту (КАЗ) "Арена-М".

Військовий аналітик та експерт з озброєнь Віктор Мураховський, коментуючи поточний стан програми "Арена-М", зауважив, що незважаючи на десятиліття розробки та численні демонстрації, система досі не готова до повноцінного впровадження. Про це пише портал Defence Blog.

За словами експерта, незважаючи на десятиліття розробки і численні демонстрації, система досі не готова до повноцінного впровадження. Ключові проблеми стосуються роботи радіолокаційного блоку, який не здатен надійно виявляти малопомітні цілі — зокрема, малорозмірні БПЛА, виготовлені із застосуванням пластику, який важко виявляється радарами.

Відео дня

Випробування російської системи "Арена-М"

Мураховський зазначив, що на нинішньому рівні розвитку російських радіолокаційних технологій цих можливостей не досягнуто. Він підкреслив, що нездатність радара відокремлювати повітряні об'єкти від наземних перешкод на коротких дистанціях робить систему уразливою до сучасних загроз, особливо від FPV-дронів, які активно застосовують у зоні бойових дій в Україні.

Систему "Арена-М" створювали як автоматичний захисний комплекс, призначений для виявлення і перехоплення протитанкових боєприпасів, ракет і дронів за частки секунди до удару. Однак, за даними експерта, алгоритми обробки сигналів і пріоритезації цілей, як і раніше, не справляються з об'єктами, що повільно рухаються, з вкрай малою радіолокаційною сигнатурою.

Крім того, методи, які використовуються в класичних системах ППО — включно з доплерівським виявленням та індикацією рухомих цілей, — виявляються неефективними проти малошвидкісних FPV-дронів, особливо тих, що діють на гранично малій висоті. А алгоритмічні рішення в цій галузі ще не створено.

"Оцінка Мураховського свідчить про те, що російська оборонна промисловість стикається зі зростаючим тиском у зв'язку з прискоренням розвитку безпілотної війни. Сучасні бойові дії вимагають швидких, автоматизованих засобів активного захисту, а не тільки більш важкої броні. Якщо ці прогалини збережуться, бронетанкові підрозділи можуть, як і раніше, зазнавати високих втрат в умовах, коли дешеві безпілотники можуть надійно уражати транспортні засоби з різних боків", — підкреслили оглядачі.

На початку лютого повідомлялося, що російський виробник "Уралвагонзавод" оснастив основний бойовий танк Т-90М "Прорив" новітнім комплексом активного захисту (КАЗ) "Арена-М".

А в березні вперше під час бойових дій в Україні був помічений російський основний бойовий танк Т-72Б3М, оснащений КАЗ "Арена-М".