Танки РФ против FPV: как провалился проект "Арена-М", над которым работали 10 лет (видео)

Российская оборонная промышленность продолжает сталкиваться с трудностями при создании эффективной системы защиты для бронетехники. Речь идет о создании перспективного комплекса активной защиты (КАЗ) "Арена-М".

Военный аналитик и эксперт по вооружениям Виктор Мураховский, комментируя текущее состояние программы "Арена-М" отметил, что несмотря на десятилетия разработки и многочисленные демонстрации, система до сих пор не готова к полноценному внедрению. Об этом пишет портал Defence Blog.

По словам эксперта, несмотря на десятилетия разработки и многочисленные демонстрации, система до сих пор не готова к полноценному внедрению. Ключевые проблемы касаются работы радиолокационного блока, не способного надежно обнаруживать малозаметные цели — в частности, малоразмерные БПЛА, изготовленные с применением пластика, который тяжело обнаруживается радарами.

Испытания российской системы "Арена-М"

Мураховский отметил, что на нынешнем уровне развития российских радиолокационных технологий эти возможности не достигнуты. Он подчеркнул, что неспособность радара отделять воздушные объекты от наземных помех на коротких дистанциях делает систему уязвимой для современных угроз, особенно от FPV-дронов, активно применяемых в зоне боевых действий в Украине.

Система "Арена-М" создавалась как автоматический защитный комплекс, предназначенный для обнаружения и перехвата противотанковых боеприпасов, ракет и дронов за доли секунды до удара. Однако, по данным эксперта, алгоритмы обработки сигналов и приоритезации целей по-прежнему не справляются с медленно движущимися объектами с крайне малой радиолокационной сигнатурой.

Кроме того, методы, используемые в классических системах ПВО — включая доплеровское обнаружение и индикацию движущихся целей, — оказываются неэффективными против малоскоростных FPV-дронов, особенно действующих на предельно малой высоте. А алгоритмические решения в этой области еще не созданы.

"Оценка Мураховского свидетельствует о том, что российская оборонная промышленность сталкивается с растущим давлением в связи с ускорением развития беспилотной войны. Современные боевые действия требуют быстрых, автоматизированных средств активной защиты, а не только более тяжелой брони. Если эти пробелы сохранятся, бронетанковые подразделения могут по-прежнему испытывать высокие потери в условиях, когда дешевые беспилотники могут надежно поражать транспортные средства с разных сторон", — подчеркнули обозреватели.

В начале февраля сообщалось, что российский производитель "Уралвагонзавод" оснастил основной боевой танк Т-90М "Прорыв" новейшим комплексом активной защиты (КАЗ) "Арена-М".

А в марте впервые в ходе боевых действий в Украине был замечен российский основной боевой танк Т-72Б3М, оснащенный КАЗ "Арена-М".