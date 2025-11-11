Уразливі Су-34 і Су-57: як НАТО може паралізувати постачання "Сухого" в російські ВКС

Росія залишається залежною від імпортних матеріалів і комплектуючих під час виробництва сучасних бойових літаків, що створює вразливі місця в ланцюжках поставок, зокрема, винищувачів "Сухого", пояснили аналітики. Це відкриває можливості для посилення західних санкцій і підриву потенціалу російських Повітряно-космічних сил.

Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Воттлінг і Микола Стайков стверджують, що, попри розвинену вітчизняну оборонну промисловість, російські виробники літаків, включно з конструкторським бюро "Сухой" і Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК), мають "високий рівень залежності" від імпортних матеріалів, комплектуючих і окремих технологічних рішень. Ця залежність робить Москву вразливою до перебоїв у поставках і до санкцій, націлених на постачальників із нижніх ешелонів виробничих ланцюжків.

У звіті RUSI перераховуються літаки, що залишаються на виробництві: Су-30МК/СМ, Су-34, Су-35С і Су-57, а також наголошується роль КБ "Сухой" у загальній структурі російського авіапрому. Автори підкреслюють, що хоча за потенціалом російські літаки поступаються сучасним зразкам НАТО, вони, як і раніше, виконують важливі функції на полі бою, і тому їхнє поширення і подальший розвиток залишаються предметом уваги Альянсу.

Аналітики пропонують комплекс заходів, спрямованих на обмеження доступу російських виробників до критичних компонентів у Європі та інших регіонах. У звіті вказується, що санкції, коректно орієнтовані на постачальників нижче за ланцюжком, здатні відрізати Росію від ключових джерел обладнання та комплектуючих. Як додатковий захід автори розглядають можливість посилення експортних обмежень і координації дій союзників щодо блокування технологічного імпорту.

Заходи тиску, на думку авторів RUSI, можуть доповнюватися операціями з фізичного ураження російської промислової інфраструктури. У документі наголошується, що удари українських сил по об'єктах, що підтримують аерокосмічне виробництво, вже мають місце і можуть бути продовжені в рамках кампанії зі зниження можливостей РФ з оновлення парку авіації. Такі удари, за версією дослідників, створюють партнерам Києва можливість перешкодити Росії купувати верстати й технології для заміни застарілих виробничих потужностей.

Крім того, в доповіді обговорюється ефект витоку кадрів і технологій: західні країни можуть посилити відтік провідних російських фахівців через санкції та інші інструменти політичного тиску, що в довгостроковій перспективі послабить технічну базу військової промисловості.

Раніше повідомлялося, що міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з кіберцентром Fenix провели масштабну операцію проти російської компанії ОКБМ, що спеціалізується на виробництві компонентів для стратегічної авіації та космічних апаратів. У результаті в мережу потрапила секретна документація щодо виробництва компонентів для Су-57 і прототипу нового покоління ПАК-ДА.