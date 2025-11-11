Уязвимые Су-34 и Су-57: как НАТО может парализовать поставки "Сухого" в российские ВКС

Россия остается зависимой от импортных материалов и комплектующих при производстве современных боевых самолетов, что создает уязвимые места в цепочках поставок, в частности, истребителей “Сухого”, объяснили аналитики. Это открывает возможности для усиления западных санкций и подрыва потенциала российских Воздушно-космических сил.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг и Николай Стайков утверждают, что несмотря на развитую отечественную оборонную промышленность, российские производители самолетов, включая конструкторское бюро "Сухой" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), имеют "высокий уровень зависимости" от импортных материалов, комплектующих и отдельных технологических решений. Эта зависимость делает Москву уязвимой к перебоям в поставках и к санкциям, нацеленным на поставщиков из нижних эшелонов производственных цепочек.

В отчете RUSI перечисляются самолеты, остающиеся на производстве: Су-30МК/СМ, Су-34, Су-35С и Су-57, а также отмечается роль КБ "Сухой" в общей структуре российского авиапрома. Авторы подчеркивают, что хотя по потенциалу российские самолеты уступают современным образцам НАТО, они по-прежнему выполняют важные функции на поле боя, и потому их распространение и дальнейшее развитие остаются предметом внимания Альянса.

Аналитики предлагают комплекс мер, направленных на ограничение доступа российских производителей к критическим компонентам в Европе и других регионах. В отчете указывается, что санкции, корректно ориентированные на поставщиков ниже по цепочке, способны отрезать Россию от ключевых источников оборудования и комплектующих. В качестве дополнительной меры авторы рассматривают возможность ужесточения экспортных ограничений и координации действий союзников по блокированию технологического импорта.

Меры давления, по мнению авторов RUSI, могут дополняться операциями по физическому поражению российской промышленной инфраструктуры. В документе отмечается, что удары украинских сил по объектам, поддерживающим аэрокосмическое производство, уже имеют место и могут быть продолжены в рамках кампании по снижению возможностей РФ по обновлению парка авиации. Такие удары, по версии исследователей, создают партнерам Киева возможность помешать России приобретать станки и технологии для замены устаревших производственных мощностей.

Кроме того, в докладе обсуждается эффект утечки кадров и технологий: западные страны могут усилить отток ведущих российских специалистов через санкции и другие инструменты политического давления, что в долгосрочной перспективе ослабит техническую базу военной промышленности.

Ранее сообщалось, что международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с киберцентром Fenix провели масштабную операцию против российской компании ОКБМ, специализирующейся на производстве компонентов для стратегической авиации и космических аппаратов. В результате в сеть попала секретная документация относительно производства компонентов для Су-57 и прототипа нового поколения ПАК-ДА.