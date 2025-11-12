Нідерланди передали Україні "народний винищувач" Як-52: який регіон захистять від "Шахедів"

Волонтерська організація Protect Ukraine з Нідерландів придбала у Великій Британії радянський навчальний літак Як-52 за 78 000 євро і передала його українським Силам оборони. Техніка вже виконує завдання із захисту протиповітряної оборони.

Навчальний літак Як-52 використовується для оборони неба над Одеською областю — екіпажі застосовують його для перехоплення російських ударних дронів типу Shahed. Про це 11 листопада повідомило нідерландське видання Scramble.

Легкий літак у сучасній війні

Як-52, розроблений конструкторським бюро Яковлєва в 1970-х роках, спочатку створювався як навчально-тренувальна машина. Він оснащений поршневим двигуном М14П потужністю 360 кінських сил, здатний розвивати швидкість до 285 км/год і має дальність польоту близько 500 км. При цьому літак розрахований на двох членів екіпажу і відомий своєю маневреністю і простотою обслуговування.

В умовах повномасштабної війни в Україні Як-52 отримав нове бойове призначення — він став своєрідним "народним винищувачем", що застосовується для патрулювання і знищення дронів-камікадзе. Українські льотчики використовують його як у денних, так і нічних вильотах, вдаючись до стрілецької зброї або імпровізованих засобів ураження.

Використання Як-52 для ППО

У серпні 2025 року Фокус писав про ескадрилью Як-52, що воює в небі над Одещиною. Медіа WSJ побувало на аеродромі й показало злітну смугу, пілотів і озброєння. Пілоти, серед іншого, розповіли, яку тактику використовують під час полювання за російськими безпілотниками.

Тим часом ЗС РФ також звернули увагу на Як-52 і почали його використовувати для боротьби з українськими дронами. У російських профільних каналах з'явилося відео, на якому стрілець із гвинтівкою сідає в кабіну літака. Аналітики зазначили, що РФ скористалася досвідом України і це означає, що новий засіб ППО дійсно ефективний.

Ще у 2024 році ці машини ефективно використовувалися для перехоплення ворожих безпілотників. В одному з бойових епізодів, український екіпаж успішно ліквідував шість розвідувальних БПЛА "Орлан-10" і два дрони Zala.

Нагадаємо, рішення використовувати легкі навчальні літаки для боротьби з безпілотниками перейняли російські військові. 15 вересня у профільних російських Telegram-каналах з'явилися кадри, де стрілець із гвинтівкою сідає в кабіну Як-52 для перехоплення українських БПЛА.