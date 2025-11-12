Нидерладны передали Украине "народный истребитель" Як-52: какой регион защитят от "Шахедов"

Волонтерская организация Protect Ukraine из Нидерландов приобрела в Великобритании советский учебный самолет Як-52 за 78 000 евро и передала его украинским Силам обороны. Техника уже выполняет задачи по защите противовоздушной обороны.

Учебный самолет Як-52 используется для обороны неба над Одесской областью — экипажи применяют его для перехвата российских ударных дронов типа Shahed. Об этом 11 ноября сообщило нидерландское издание Scramble.

Легкий самолет в современной войне

Як-52, разработанный конструкторским бюро Яковлева в 1970-х годах, изначально создавался как учебно-тренировочная машина. Он оснащен поршневым двигателем М14П мощностью 360 лошадиных сил, способен развивать скорость до 285 км/ч и имеет дальность полета около 500 км. При этом самолет рассчитан на двух членов экипажа и известен своей маневренностью и простотой обслуживания.

В условиях полномасштабной войны в Украине Як-52 получил новое боевое назначение — он стал своеобразным "народным истребителем", применяемым для патрулирования и уничтожения дронов-камикадзе. Украинские летчики используют его как в дневных, так и ночных вылетах, прибегая к стрелковому оружию или импровизированным средствам поражения.

Важно

Использование Як-52 для ППО

В августе 2025 года Фокус писал об эскадрилье Як-52, воюющей в небе над Одесской область. Медиа WSJ побывало на аэродроме и показало взлетную полосу, пилотов и вооружение. Пилоты, среди прочего, рассказали, какую тактику используют во время охоты за российскими беспилотниками.

Тем временем ВС РФ также обратили внимание на Як-52 и начали его использовать для борьбы с украинскими дронами. В российских профильных каналах появилось видео, на котором стрелок с винтовкой садится в кабину самолета. Аналитики отметили, что РФ воспользовалась опытом Украины и это значит, что новое средство ППО действительно эффективно.

Еще в 2024 году эти машины эффективно использовались для перехвата вражеских беспилотников. В одном из боевых эпизодов, украинский экипаж успешно ликвидировал шесть разведывательных БПЛА "Орлан-10" и два дрона Zala.

Напомним, решение использовать легкие учебные самолеты для борьбы с беспилотниками переняли российские военные. 15 сентября в профильных российских Telegram-каналах появились кадры, где стрелок с винтовкой садится в кабину Як-52 для перехвата украинских БПЛА.