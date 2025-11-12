Зеленський показав збиття "Шахеда": скільки дронів РФ Україна збила у листопаді (відео)

Від початку місяця дрони-перехоплювачі збили понад 150 російських безпілотників. Тому цю технологію продовжать розвивати, за словами президента України.

"Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше", — розповів Володимир Зеленський 12 листопада.

За його словами, обов’язково продовжиться розвиток технології дронів-перехоплювачів та навчання екіпажів.

"Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами — спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям", — зазначив президент України.

Фокус писав, що 4 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне виробляти 600-800 перехоплювачів на добу до кінця місяця. Він зазначив, що темпи виробництва можуть сповільнити нові російські удари.

Нагадаємо, водночас російські війська почали активно використовувати прості багаторазові дрони-перехоплювачі проти безпілотників Сил оборони України. Вони оснащені довгою жердиною, яка пошкоджує гвинт БпЛА, сам же перехоплювач лишається цілим і повертається до операторів для повторного запуску.