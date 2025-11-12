Зеленский показал сбитие "Шахеда": сколько дронов РФ Украина сбила в ноябре (видео)

С начала месяца дроны-перехватчики сбили более 150 российских беспилотников. Поэтому эту технологию продолжат развивать по словам президента Украины.

"Почти каждую ночь работают наши защитники неба, отражая российские атаки. И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно возрастают результаты у дронов-перехватчиков: с начала месяца уже более 150, есть сбитие и этой ночью. И будет больше", — рассказал Владимир Зеленский 12 ноября.

По его словам, обязательно продолжится развитие технологии дронов-перехватчиков и обучение экипажей.

"Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами — совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Спасибо всем, кто развивает направление", — отметил президент Украины.

Відео дня

Фокус писал, что 4 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет производить 600-800 перехватчиков в сутки до конца месяца. Он отметил, что темпы производства могут замедлить новые российские удары.

Напомним, в то же время российские войска начали активно использовать простые многоразовые дроны-перехватчики против беспилотников Сил обороны Украины. Они оснащены длинным шестом, который повреждает винт БПЛА, сам же перехватчик остается целым и возвращается к операторам для повторного запуска.