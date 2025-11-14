Вибухи НПЗ й ТЕЦ, 10 спалених локомотивів: як тиждень атак поглибив кризу у РФ, — InformNapalm

З 3 по 9 листопада партизанські рухи "Атеш", а також "Чорна Іскра" та легіон "Свобода Росії" підпалювали трансформатори, машини та залізницю Російської Федерації, повідомили аналітики. Серед іншого, під час диверсій вдалось пошкодити 10 локомотивів у різних регіонах РФ. Паралельно відбулось два десятки ударів дронів та ракет України. Проблеми у РФ зростають, а криза сильнішає, показує аналітичний звіт, який з'явився на початку листопада 2025 року.

У листопаді проукраїнські сили спротиву спалили вежі зв'язку, релейні шафи, трансформаторні підстанції та цистерни з пальним, ідеться у Telegram-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Тим часом росіяни потерпають від свавілля чиновників, які влаштовують шокуючі заходи для розвитку патріотизму, та від руйнування багатоповерхівок через проблеми з газом. Розслідувачі зауважили, що протягом тривалого часу у РФ помітили "нуль" суспільно-політичних заворушень.

У дописі InformNapalm ідеться про проєкт вивчення російської кризи, які втілюють у життя спільно з Центром дослідження безпекового середовища "Прометей". На сторінці Facebook центру опублікували найцікавіші інциденти, зафіксовані у РФ протягом перших десяти днів листопада: повний перелік є на порталі розслідувачів.

Криза у РФ — що з'ясували InformNapalm та "Прометей"

З 3 по 9 листопада у РФ нарахували 63 кризових явищ різного походження.

Атак БпЛА та ракет — 24 шт. Під удар потрапили 10 областей, серед найбільше — Бєлгородська. Також було гучно в Курську, Ростові, Брянську, Саратові, Стерлітамаку, Волгограді, Кстово, Оренбурзі та ін. Вибухали ТЕЦ, нафтопереробні заводи, підстанції. Надзвичайних ситуацій — 16. Більшість інцидентів — закриття аеропортів під час ракетно-дронових атак Сил оборони України. Диверсій — 13. В Мурманську зійшли з рейок п'ять вагонів з нафтопродуктами, у Башкортостані партизани підпалили три башти зв'язку, а під Таганрогом — релейна шафа. Пожеж — 3. Наприклад, у Кємєровській області загорілось 23 тис. кв. м полів, в Ростові — склад на 1 600 кв.м, а в Забайкальському краї — будинок культури на 600 кв. м. Проблем з економікою та на міжнародній арені — 3. Серед іншого, росЗМІ розповіли про скорочення на 50% працівників "Уралвагонзаводу", який крім цивільно продукції, виготовляє та ремонтує танки для війни в Україні. Транспортних аварій — 2. Чварів — 2. Суспільно-політичних заяв чи протестів — 0.

Розслідувачі виділили кілька особливих скандалів у РФ, пов'язаних з економікою "скрєп" та культурними катастрофами. Серед них — прохання дівчинки до президента РФ Володимира Путіна, щоб він повернув "дядю" з війни, або боротьба з екстремізмом за 150 тис. руб., або скривавлений безногий манекен під час дитячого свята, або роздавання безплатної каші.

"Нарешті росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи. Тепер кожен в’їзд у цивілізацію — виклик", — підсумували аналітики список речей, які мають особливо засмутити громадян РФ.

На порталі "Прометей" можна відшукати аналітику, яку збирали протягом минулих місяців. Якщо зібрати дані з січня по початок листопада 2025 року, то бачимо наростання кількості проблем у РФ. Зокрема, у квітні нарахували 120 "прикрих" пригод, то у жовтні — майже утричі більше (307).

Криза в РФ - наростання проблемних інцидентів з січня по 9 листопада 2025 року, дані InformNapalm Фото: InformNapalm

Зазначимо, Фокус писав про проблеми у РФ, пов'язані з масовими скороченнями на "Уралвагонзаводі", який випускає танки для ЗС РФ. Серед іншого, з'ясувалось, що це так зване "містоутворююче" підприємство, на якому працює 30 тис. жителів Нижнього Тагіла. Після скорочення рівень безробіття зросте і росЗМІ не уточнили, куди дінуть людей без роботи й засобів для існування.

Нагадуємо, у вересні Фокус зібрав інформацію про кризові явища в економіці РФ, які зачепили залізницю, вуглевидобуток, нафтопереробку та ін.