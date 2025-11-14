Взрывы НПЗ и ТЭЦ, 10 сожженных локомотивов: как неделя атак углубила кризис в РФ, — InformNapalm

С 3 по 9 ноября партизанские движения "Атеш", а также "Черная Искра" и легион "Свобода России" поджигали трансформаторы, машины и железную дорогу Российской Федерации, сообщили аналитики. Среди прочего, во время диверсий удалось повредить 10 локомотивов в разных регионах РФ. Параллельно состоялось два десятка ударов дронов и ракет Украины. Проблемы в РФ растут, а кризис усиливается, показывает аналитический отчет, который появился в начале ноября 2025 года.

В ноябре проукраинские силы сопротивления сожгли вышки связи, релейные шкафы, трансформаторные подстанции и цистерны с горючим, говорится в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Между тем россияне страдают от произвола чиновников, которые устраивают шокирующие мероприятия для развития патриотизма, и от разрушения многоэтажек из-за проблем с газом. Расследователи отметили, что в течение длительного времени в РФ заметили "ноль" общественно-политических беспорядков.

В заметке InformNapalm говорится о проекте изучения российского кризиса, который воплощают в жизнь совместно с Центром исследования среды безопасности "Прометей". На странице Facebook центра опубликовали самые интересные инциденты, зафиксированные в РФ в течение первых десяти дней ноября: полный перечень есть на портале расследователей.

Відео дня

Кризис в РФ — что выяснили InformNapalm и "Прометей"

С 3 по 9 ноября в РФ насчитали 63 кризисных явления различного происхождения.

Атак БпЛА и ракет — 24 шт. Под удар попали 10 областей, среди них больше всего — Белгородская. Также было громко в Курске, Ростове, Брянске, Саратове, Стерлитамаке, Волгограде, Кстово, Оренбурге и др. Взрывались ТЭЦ, нефтеперерабатывающие заводы, подстанции. Чрезвычайных ситуаций — 16. Большинство инцидентов — закрытие аэропортов во время ракетно-дронных атак Сил обороны Украины. Диверсий — 13. В Мурманске сошли с рельсов пять вагонов с нефтепродуктами, в Башкортостане партизаны подожгли три башни связи, а под Таганрогом — релейный шкаф. Пожаров — 3. Например, в Кемеровской области загорелось 23 тыс. кв. м полей, в Ростове — склад на 1 600 кв.м, а в Забайкальском крае — дом культуры на 600 кв. м. Проблем с экономикой и на международной арене — 3. Среди прочего, росСМИ рассказали о сокращении на 50% работников "Уралвагонзавода", который кроме гражданской продукции, производит и ремонтирует танки для войны в Украине. Транспортных аварий — 2. Публичных конфликтов — 2. Общественно-политических заявлений или протестов — 0.

Расследователи выделили несколько особенных скандалов в РФ, связанных с экономикой "скреп" и культурными катастрофами. Среди них — просьба девочки к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он вернул "дядю" с войны, или борьба с экстремизмом за 150 тыс. руб, или окровавленный безногий манекен во время детского праздника, или раздача бесплатной каши.

"Наконец-то россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы. Теперь каждый въезд в цивилизацию — вызов", — подытожили аналитики список вещей, которые должны особенно огорчить граждан РФ.

На портале "Прометей" можно отыскать аналитику, которую собирали в течение прошлых месяцев. Если собрать данные с января по начало ноября 2025 года, то видим нарастание количества проблем в РФ. В частности, в апреле насчитали 120 "досадных" происшествий, то в октябре — почти втрое больше (307).

Кризис в РФ - нарастание проблемных инцидентом с января по 9 ноября 2025 года, данные InformNapalm Фото: InformNapalm

Отметим, Фокус писал о проблемах в РФ, связанных с массовыми сокращениями на "Уралвагонзаводе", который выпускает танки для ВС РФ. Среди прочего, выяснилось, что это так называемое "градообразующее" предприятие, на котором работает 30 тыс. жителей Нижнего Тагила. После сокращения уровень безработицы возрастет и росСМИ не уточнили, куда денут людей без работы и средств к существованию.

Напоминаем, в сентябре Фокус собрал информацию о кризисных явлениях в экономике РФ, которые затронули железную дорогу, угледобычу, нефтепереработку и др.